«Стандарт Качества» – главный бизнес форум года в «Аквамарине»

23 августа 2018     154
«Стандарт Качества» - главный бизнес форум года в «Аквамарине»

14 сентября 2018 в курортном комплексе «Аквамарин» состоится открытие главного бизнес форума этого года «Стандарт Качества».

Организатор встречи: создатель международного бизнес-клуба «Стандарт Качества», главный редактор журнала «Domino», человек который сделал известным не одну компанию и личность, маркетолог №1 в Крыму – Игорь Сергеев.

Организаторы мероприятия приглашают к участию в форуме предпринимателей, профессионалов своего дела или желающих открыть свой бизнес.

 

 

 

Главный спикер:

Илья Кусакин (Москва) – Основатель проекта Люди Дела, Занимался построением таких брендов как Black Star, World Class, 8 Марта.

 
В программе:

Контент Маркетинг;
Упаковка;
Развитие.

о рубрикации в социальных сетях;
о развитии ассоциативного ряда среди Аудитории;
об упаковке Смыслов;
о Видео Упаковке.

 
Продажи и Переговоры

о Покупательских Критериях;
Самые Современные Техники Продаж- Законы Грамотного Оффера;
Развитие Клиентских Отношений;
Формирование Лояльности.

 
Бизнес Как Система

Формирование Лояльности;
Техники Продаж в Цифровом Мире;
Контент Маркетинг: Завоевание Сердец и Умов;
Бизнес Как Система: Технологизации и Автоматизация.

 ⠀
Регистрация участников на сайте: forumsev.ru

Доставка билетов бесплатно: +7(978)721-20-49 ⠀

 ⠀
Программа бизнес форума:

1. Прокачка вашего бизнеса от Ильи Кусакина

– Контент Маркетинг
– Визуальная и Смысловая
– Упаковка вашего бизнеса
– Найм и Адаптация
– Продажи и Переговоры

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2.Три networking зоны

Для более комфортного общения мы создаем для вас три зоны, в которых предприниматели будут вести переговоры.

 ⠀
3. Обед со спикером

Илья Кусакин поделится ценными знаниями и механизмами успешного введения бизнеса!

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4. Networking table

100 предпринимателей сядут за общий стол переговоров. Каждый участник будет презентовать свой бизнес напротив сидящему участнику. На презентацию дается 15 секунд. Таким образом каждый участник познакомится с 99 предпринимателями.

 ⠀
5.Гала ужин \ Бизнес премия \ Бизнес журнал

Состоится церемония награждения бизнес премии «Стандарт Качества». На данном мероприятии будет представлен спец выпуск бизнес журнала «Domino», где с каждым участником ТОП 100 вы сможете прочитать интервью и историю его бизнеса.

 ⠀
Дополнительная информация о проведении форума:

quality-standard.com
quality-uae.com
qualitystandard-club.com

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