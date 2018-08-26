«Стандарт Качества» – главный бизнес форум года в «Аквамарине»

14 сентября 2018 в курортном комплексе «Аквамарин» состоится открытие главного бизнес форума этого года «Стандарт Качества».

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Организатор встречи: создатель международного бизнес-клуба «Стандарт Качества», главный редактор журнала «Domino», человек который сделал известным не одну компанию и личность, маркетолог №1 в Крыму – Игорь Сергеев.

Организаторы мероприятия приглашают к участию в форуме предпринимателей, профессионалов своего дела или желающих открыть свой бизнес.

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Главный спикер:

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Илья Кусакин (Москва) – Основатель проекта Люди Дела, Занимался построением таких брендов как Black Star, World Class, 8 Марта.



В программе:

Контент Маркетинг;

Упаковка;

Развитие.

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о рубрикации в социальных сетях;

о развитии ассоциативного ряда среди Аудитории;

об упаковке Смыслов;

о Видео Упаковке.



Продажи и Переговоры

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о Покупательских Критериях;

Самые Современные Техники Продаж- Законы Грамотного Оффера;

Развитие Клиентских Отношений;

Формирование Лояльности.



Бизнес Как Система

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Формирование Лояльности;

Техники Продаж в Цифровом Мире;

Контент Маркетинг: Завоевание Сердец и Умов;

Бизнес Как Система: Технологизации и Автоматизация.

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Регистрация участников на сайте: forumsev.ru

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Доставка билетов бесплатно: +7(978)721-20-49 ⠀

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Программа бизнес форума:

1. Прокачка вашего бизнеса от Ильи Кусакина

– Контент Маркетинг

– Визуальная и Смысловая

– Упаковка вашего бизнеса

– Найм и Адаптация

– Продажи и Переговоры

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2.Три networking зоны

Для более комфортного общения мы создаем для вас три зоны, в которых предприниматели будут вести переговоры.

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3. Обед со спикером

Илья Кусакин поделится ценными знаниями и механизмами успешного введения бизнеса!

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4. Networking table

100 предпринимателей сядут за общий стол переговоров. Каждый участник будет презентовать свой бизнес напротив сидящему участнику. На презентацию дается 15 секунд. Таким образом каждый участник познакомится с 99 предпринимателями.

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5.Гала ужин \ Бизнес премия \ Бизнес журнал

Состоится церемония награждения бизнес премии «Стандарт Качества». На данном мероприятии будет представлен спец выпуск бизнес журнала «Domino», где с каждым участником ТОП 100 вы сможете прочитать интервью и историю его бизнеса.

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Дополнительная информация о проведении форума:

quality-standard.com

quality-uae.com

qualitystandard-club.com