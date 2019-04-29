На сцене театра им. Лавренёва покажут постановку «Чехов. Ялта»

На сцене театра им. Б.А. Лавренёва Черноморского флота 30 апреля покажут постановку «Чехов. Ялта».

Возможно, без драматурга Чехова режиссер Станиславский был бы несколько иным, а без Станиславского совершенно другим был бы весь современный театр. Первые гастроли МХАТа были крымскими. «Антон Павлович не может приехать к нам, так как он болен, поэтому мы едем к нему, так как мы здоровы,» – писал об этом Станиславский. Первый город, который встретил легендарную труппу – белокаменный Севастополь. 10 апреля 1900 года на крымскую премьеру “Дяди Вани” приехал сам Антон Павлович Чехов.

Спектакль «Чехов. Ялта» – результат двухнедельной творческой работы постановочной группы из Москвы и Санкт-Петербурга с крымскими артистами на резиденции-лаборатории «Школа СТД. Реплика. Крым» от Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Юрий Владимирович Маковский, главный режиссер театра им. Б.А. Лавренёва, заслуженный деятель искусств Республики Крым: «Творчество Антона Павловича Чехова – жемчужина мировой театральной драматургии. Глубокое изучение автора с помощью театральной лаборатории всегда интересно, поэтому мы рады, что наши зрители смогут увидеть результат подобного исследования».

16 актеров оживят на сцене текст, созданный на основе писем, отрывков из пьес и рассказов ялтинского периода Чехова, интервью с местными жителями и артистами, драматургом Екатериной Бондаренко (Москва). Работу покажут в пяти крымских городах – Ялте, Севастополе, Симферополе, Евпатории и Феодосии.

Режиссёр: Алексей Размахов (Москва).

Участники проекта:

Севастополь – Безродная Мария, Карасёв Олег, Котов Юрий, Козкина Полина;

Симферополь – Гежоян Анна, Инин Сергей, Кильпикова Ксения, Слепнёва Юлия, Усанина Светлана;

Керчь – Белоус Елена, Полтавский Сергей, Маликов Игорь из Евпатории, Литвинова Любовь из Краснодара, Вовк Кристина из Донецка, из Москвы и МО – Долгих Илья, Федулова Екатерина.

Вход свободный.

Начало в 19.00

Фото: лаборатория «Школа СТД. Чехов. Ялта».