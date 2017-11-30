«По ту сторону вдохновения» – творческая встреча с Юрием Поляковым в библиотеке им. Толстого

2 ноября 2017     845
«По ту сторону вдохновения» - творческая встреча с Юрием Поляковым в библиотеке им. Толстого

4 ноября писатель Юрий Поляков встретится с севастопольцами.

Юрий Поляков – культовый писатель, драматург, публицист, чьё творчество вот уже более тридцати лет привлекает к себе всеобщее внимание. Книги Полякова переведены на десятки языков, он удостоен множества знаковых литературных премий, его пьесы идут во множестве стран мира. Юрий Поляков – один из самых читаемых писателей России, чьё творчество известно во всём мире. За сорок лет работы в литературе писатель выпустил около 150 книг (включая переиздания).

Юрий Поляков – яркий публицист, в своих статьях и эссе он смело и убедительно осмысливает происходящие в России духовные и социально-политические процессы. В октябре этого года Юрий Поляков выбран главой общественного совета при Министерстве культуры РФ.

Новую книгу Юрия Полякова «По ту сторону вдохновения» можно назвать сборником эссе на разные темы, начиная с создания его знаменитых романов, повестей и пьес и заканчивая его рассуждениями о политике, экономике и писательском труде.

Начало запланировано на 16.00. Вход свободный.

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