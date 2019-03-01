Театр им. Кукол представляет репертуар на март

26 февраля 2019     111
Театр им. Кукол представляет репертуар на март

3 марта в 11:00 спектакль «Всё кувырком» из цикла “Сказки на подушках”. 

Три сказки, как три маленьких спектакля, у каждого, свой неповторимый стиль, своё настроение, в каждом, используются разные виды кукол, но объединяет их, конечно же, автор – замечательный английских сказочник, Дональд Биссет. 3+

После окончания спектакля каждый маленький зритель вместе с родителями сможет сделать куклу-игрушку одного из героев, увиденного спектакля. 

 
10 и 31 марта в 11:00 спектакль «Солнышко и снежные человечки».

Мудрая, трогательная зимняя сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители окунутся в необычную атмосферу этого кукольного действа и сами станут его участниками. 3+

 
17 марта в 11:00 спектакль «Терем ОК» по мотивам русской народной сказки. Из цикла «Театр своими руками».

Эта известная детская сказка откроется совершенно с другой стороны. Вы удивитесь, узнав, что на самом деле не такая она уж и детская. В любом случаи мы вместе посмеемся от души, постучим в барабаны и научимся делать кукол из самых обычных бытовых предметов.

 
24 марта в 11:00 спектакль “Слон Хортон ждёт птенца” из цикла “Сказки на подушках”.

Представьте себе слона сидящего в гнезде на верхушке дерева. Вы спросите, что он там делает? Вы не поверите, высиживает птенца. А вот как он там оказался, и какие невероятные испытания ему пришлось пережить, вы узнаете, посмотрев спектакль, поставленный по сказки одного из самых известных американских детских писателей – Доктора Сьюза. 5+

После окончания спектакля каждый маленький зритель вместе с родителями сможет сделать куклу-игрушку одного из героев, увиденного спектакля. 

 
Стоимость билета 300 руб.
Касса 41-12-09
Культурно-информационный центр ул. П. Корчагина, 1




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