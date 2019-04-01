Театр танца принял участие во Всероссийской акции «Культурный минимум» (+ Видео)

26 марта в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум» на сцене Дама офицеров флота Севастопольский академический театра танца имени В.А. Елизарова представил зрителям хореографический спектакль «Танцуй со мной».

Авторы спектакля уверяют, что основан он на реальных событиях. И в этом есть доля истины. «Любой театр ездит на гастроли, и наш – не исключение. Поэтому мы подумали: почему бы на этот раз нам не взять в большую гастрольную поездку всех зрителей? Наше большое турне – это встречи с самыми разными странами, с теми людьми, которые там живут, это увлекательные истории, свидетелями которых мы становимся во время путешествия. А наблюдать за этим будет намного интереснее глазами двух влюбленных друг в друга молодых людей».

Акция «Культурный минимум» проходит во всех регионах страны в честь Международного дня театра с 25 по 29 марта. Её цель – сохранение традиционных и создание новых культурных ценностей, объединение за просмотром спектаклей представителей разных поколений.

Данная акция дает возможность активной творческой молодёжи пригласить друзей, знакомых, родственников на театральные площадки города, где будут проходить мероприятия на бесплатной основе.

Мероприятие организовано Роскультцентром при поддержке Росмолодёжи и участников Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида».