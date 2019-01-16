«Тренд, хайп и лайк с репостом: перевод с молодёжного на русский» – творческая встреча с Дмитрием Пучковым (Гоблин)

17 января в Севастополе состоится творческая встреча с легендой кино, публицистики и компьютерных игр – Дмитрием Пучковым, известным так же, как Гоблин (Goblin). Он приедет по приглашению международного медиаклуба «Формат А3».

Открытая встреча с Дмитрием Гоблином Пучковым состоится 17 января в 18:00 в Центральной библиотеке им. Толстого. Тема встречи – «Тренд, хайп и лайк с репостом: перевод с молодёжного на русский».

Дмитрий Гоблин Пучков – культовая фигура российских массмедиа, переводчик, публицист, ведущий медиапроектов, разработчик компьютерных игр, блогер. Дмитрий прославился культовыми переводами зарубежных фильмов, известных в народе как «гоблиновские». Неофициально перевёл около 80 полнометражных фильмов. В 2006 году вышла компьютерная игра «Санитарны подземелий», снятая по одноимённой книге Пучкова и признанная лучшей отечественной игрой года. В кейсе Гоблина – масса других успешнейших компьюетрных проектов. В настоящее время Пучков является автором блога «Тупичок Гоблина», в рамках которого ведёт медиапроекты «Синий Фил» (обзоры современного кино), «Опергеймер» (обзоры видеоигр), «Образование (цикл лекций о литературе, истории и религиях), «Властелин колёс» (тест-драйвы автомобилей) и др.

Встреча с Дмитрием Пучковым (Goblin) состоится 17 января в 18.00 в читальном зале Центральной библиотеки им. Толстого (г. Ленина, 51).

Вход свободный.