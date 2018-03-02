«Урал в Крыму» – творческие встречи в библиотеках города

2 марта 2018     34
«Урал в Крыму» - творческие встречи в библиотеках города

С 9 по 12 марта в рамках литературного фестиваля «Урал в Крыму» в библиотеках Севастополя пройдут творческие встречи с любителями литературы. Урал – это не только всем известный «опорный край державы», но и одноимённый толстый литературный журнал, отметивший в январе своё шестидесятилетие.

 
Программа мероприятий

9 марта в библиотеке-филиале № 21 им. А. Куприна ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» состоится творческая встреча с редакцией журнала «Урал», которую представляют: главный редактор, драматург, лауреат премии «Антибукер» Олег Богаев; заместитель главного редактора, драматург Надежда Колтышева и заведующий отделом прозы, поэт, писатель, лауреат премии им. П.П. Бажова, обладатель приза «За лучший сценарий» кинофестиваля «Кинотавр» Андрей Ильенков. Сотрудники редакции расскажут об истории журнала, о его современной ситуации, об авторах, событиях и традициях.

Место проведения — библиотека-филиал № 21 им. А. Куприна (Балаклава, наб. Назукина, 27)
Начало в 17:00
Вход свободный

10 марта на творческую встречу в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого с участием Надежды Колтышевой и Андрея Ильенкова приглашаются читатели, писатели, поэты, представители творческой интеллигенции. Речь пойдёт о современном литературном процессе в России, также продолжится разговор о журнале «Урал» и о других «толстых» журналах страны.

Место проведения — читальный зал ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51)
Начало в 15:00
Вход свободный

11 марта в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого пройдёт круглый стол «Урал и Крым в произведениях русских писателей». Речь пойдет о писателях, в творчестве которых освещается и Крым, и Урал. Также будет затронута общая ситуация в современном литературном процессе: книгоиздательский бизнес, издание и продвижение книг, коммуникация писателей Урала и Севастополя, премиальный процесс, судьба «толстых» журналов, продвижение молодых авторов и т.д. В мероприятии принимают участие Олег Богаев, Надежда Колтышева и Андрей Ильенков.

Место проведения — читальный зал ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51)
Начало в 12:00
Вход свободный

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