“Фредди, Фред и Фредерик”. Премьера в театре Луначарского

«По ту сторону вдохновения» – творческая встреча с Юрием Поляковым в библиотеке им. Толстого



4 ноября писатель Юрий Поляков встретится с севастопольцами. Юрий Поляков – культовый писатель, драматург, публицист, чьё творчество вот уже более тридцати лет привлекает к себе всеобщее внимание. Книги Полякова переведены на десятки языков, он удостоен множества знаковых литературных премий, его пьесы идут во множестве стран мира. Юрий Поляков – один из самых читаемых писателей России,… читать »