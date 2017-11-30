“Фредди, Фред и Фредерик”. Премьера в театре Луначарского

18, 19 и 26 ноября Севастопольский академический русский драматический театр им.Луначарского представляет премьеру спектакль “Фредди, Фред и Фредерик” по пьесе Жана Ануя «Арест».
Спектакль раскрывается как ящик фокусника — в нем есть неожиданные, даже парадоксальные параллели. Кажущиеся незначительными происшествия впоследствии складываются в четкую логичную структуру, являя смысловые глубины. А темы его вечны — любовь, семья, преступление, смерть…
Начало в 18:30.
Возраст: 12+
Фото с сайта vk.com