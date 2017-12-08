«Херсонес: музей со служебного входа» – совместный проект телеканала «НТС» и музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Телеканал «НТС» совместно с Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический» продолжает работу над многосерийным телепроектом «Херсонес: музей со служебного входа», рассказывающим о жизни музея-заповедника изнутри.
Восьмая серия фильма повествует об одном из старейших отделов музея — Античном — и о возрожденной античной экспозиции. В новом зале – более двух с половиной тысяч объектов – археологических артефактов, найденных здесь же, на территории древнего города. Они отражают жизнь и быт античного Херсонеса с пятого века до нашей эры по четвертый век нашей эры.