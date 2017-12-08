«Херсонес: музей со служебного входа» – совместный проект телеканала «НТС» и музея-заповедника «Херсонес Таврический»

«Петербург художника Валерия Вальрана» – творческая встреча с художником



Встреча с художником Валерием Козиевым, известным в Петербурге под творческим псевдонимом Вальран, пройдёт в рамках программы «Виртуальная школа музейного дела». Следует заметить, что личности подобного масштаба без псевдонима просто не обойтись, ведь Валерий Козиев проявил себя в самых разных сферах: в науке, публицистике, живописи. К фотографии Вальран пришел в 2002 году, в поисках нового выразительного… читать »