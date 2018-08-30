В Херсонесе состоялась презентация фильма «Херсонес. Точка отсчёта» (+ видео)

25 августа Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» присоединился ко Всероссийской акции «Ночь кино», которая проводится при поддержке Министерства культуры России, Фонда кино и портала «Культура.РФ».

В этот день музей-заповедник работал дольше обычного, ведь в Античном театре, который на этот вечер стал настоящим кинотеатром, в 20:00 началась творческая встреча с российским тележурналистом и телеведущим Аркадием Мамонтовым. Он презентовал гостям музея документальный фильм «Херсонес. Точка отсчета».

Директор Херсонесского музея Светлана Мельникова поблагодарила Аркадия Мамонтова за визит и рассказала, что фильм был снят в июле 2018 года к 1030-летию Крещения Руси Студией «Авторская программа Аркадия Мамонтова» при участии музея.

Аркадий Викторович со своей стороны поблагодарил за приглашение и поделился интересными историями из своей творческой биографии и рассказал о съёмках фильма о Херсонесе.

Премьера документального фильма прошла на телеканале «Россия 24», и его уже посмотрели более 8-ми миллионов человек.

Аркадий Мамонтов поблагодарил всех сотрудников музея-заповедника, севастопольских актеров, реконструкторов и историков, принявших участие в создании фильма, который был снят командой профессионалов в рекордно короткие сроки.

На творческой встрече присутствовал Председатель общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический» Вадим Прокопенков, который также принимал участие в съемках. Он поблагодарил Аркадия Мамонтова за постоянное внимание к истории Крыма и Севастополя и в знак признательности вручил гостю историко-документальный альбом «Свято-Климентовский монастырь. Севастополь. Инкерман».

После этого зрители на большом экране увидели фильм «Херсонес. Точка отсчёта», который произвел настолько сильное впечатление, что гости музея долго аплодировали его создателям по окончании просмотра.



Фото Сергея Анашкевича