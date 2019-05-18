«Читайте с нами! Читайте сами!» – акция в детских библиотеках города

18 мая 2019     61
«Читайте с нами! Читайте сами!» - акция в детских библиотеках города

С 22 по 29 мая библиотеки Централизованной библиотечной системы для детей приглашают всех читателей принять участие в акции «Читайте с нами! Читайте сами!», посвящённой Общероссийскому дню библиотек. Это праздник не только библиотекарей, но и всех читателей.

Для вас будут подготовлены выставки книжных новинок, литературные игры, конкурсы, викторины и многое другое. Вы можете совершить виртуальные путешествия по необыкновенным библиотекам мира, принять участие в интеллектуальных играх и бенефисах читателей, в либмобах «Где живёт библиотека?» и «Библиотека идёт к вам» на улицах, в парках и скверах нашего города, а также перевоплотиться в библиотекаря в Дне самоуправления «Сам себе библиотекарь».

 
Спешите узнать подробности в своей библиотеке и на официальном сайте: cbssev.ru

 
М.В. Буцких, заведующий отделом организационно-методической работы ЦГДБ им. А.П. Гайдара.


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