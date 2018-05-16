Профессионалы рассказали всё, что нужно знать для создания прекрасного бального образа

16 мая 2018     44
Профессионалы рассказали всё, что нужно знать для создания прекрасного бального образа

Великая русская балерина Анна Павлова говорила: «Красота не терпит дилетантства». Команда Севастопольского Бала полностью разделяет эту позицию. Именно поэтому 13 мая совместно с ведущими специалистами Академии красоты «Russian Beauty» для участников Севастопольского Бала было организовано масштабное мероприятие, на котором более 80 человек в мир красоты и стиля. В формате лектория и живого общения они получили бесценную информацию о тонкостях бального дресс-кода и создании вечернего образа, а также индивидуальные консультации профессионалов и мастеров бьюти-индустрии.

Перед гостями выступили Екатерина Графодатская, руководитель проекта «Севастопольский Офицерский Бал», Элина Абраменко, руководитель салонов и академии «Russian Beauty», Евгений Васильев, выпускник английской академии парикмахерского искусства, чемпион российских и международных конкурсов парикмахерского искусства.

Картину ценного для каждого участника Бала светского мероприятия дополнили живая музыка, ароматная крымская клубника, шампанское от постоянного партнера бала – Винодельческой компании «Изюмовъ», фотосессия от лучших севастопольских фотографов. Каждый гость мероприятия получил подарочный сертификат от сети салонов и академии «Russian Beauty».

Во время встречи всем собравшимся продемонстрировали два прекрасных бальных образа. Моделями для профессиональных стилистов стали трое участников Севастопольского Бала – Светлана Маслюченко, Лилия Зайнулина и Виталий Котик. В сочетании с изысканными вечерними нарядами их прически, а также макияж девушек смотрелись просто потрясающе.

 
Екатерина Графодатская, руководитель проекта «Севастопольский Офицерский Бал»:

– Я очень рада, что удалось в такой теплой дружеской атмосфере обсудить все тонкости бального дресс-кода. Получился живой диалог, что для нас всегда очень важно. Хочется, чтобы в этом году дамы и кавалеры на паркете выглядели просто безупречно, потому что бал – чудесная возможность прикоснуться к красоте и показать себя в лучшем свете. Всем участникам желаю получить искреннее удовольствие от подготовки к событию, выбора наряда, потому что это одна из самых приятных составляющих бала.
По словам Екатерины Графодатской, вопросы от участников встречи были вполне ожидаемые, однако было задано и несколько нестандартных – например, мужчины интересовались, можно ли взять с собой веер, и вписываются ли в бальный образ подтяжки. В целом, как отмечают организаторы, у кавалеров горели глаза даже в тот момент, когда женщины наперебой обсуждали свои образы. Видимо, они уже представляли своих спутниц в роскошных вечерних платьях.

 
Евгений Васильев, выпускник английской академии парикмахерского искусства, чемпион российских и международных конкурсов парикмахерского искусства:

– Мероприятие прошло просто отлично. Я очень рад, что удалось собрать такое количество участников Севастопольского Офицерского Бала. Думаю, что они прислушаются к тем рекомендациям, которые были даны во время лекции, и обязательно придут к нам в Академию для создания шикарного бального образа!

Мероприятие было организовано при поддержке салонов и Академии красоты «Russian Beauty», рекламно-производственной компании «Пазл», Винодельческой компании «Изюмовъ».

Напомним, что Юбилейный V-й Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал «Бегущие по волнам» состоится 11 июня на площади Михайловской береговой батареи. Самое масштабное культурное событие Крыма будет посвящено сразу нескольким важным датам – Дню России, 235-летию города-героя Севастополя и 235-летию Черноморского флота. Событие ежегодно организовывается городским сообществом «Благородное собрание Севастополя» при содействии Черноморского флота Российской Федерации, поддержке Правительства г. Севастополя и Правительства Республики Крым.

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