Профессионалы рассказали всё, что нужно знать для создания прекрасного бального образа

Великая русская балерина Анна Павлова говорила: «Красота не терпит дилетантства». Команда Севастопольского Бала полностью разделяет эту позицию. Именно поэтому 13 мая совместно с ведущими специалистами Академии красоты «Russian Beauty» для участников Севастопольского Бала было организовано масштабное мероприятие, на котором более 80 человек в мир красоты и стиля. В формате лектория и живого общения они получили бесценную информацию о тонкостях бального дресс-кода и создании вечернего образа, а также индивидуальные консультации профессионалов и мастеров бьюти-индустрии.

Перед гостями выступили Екатерина Графодатская, руководитель проекта «Севастопольский Офицерский Бал», Элина Абраменко, руководитель салонов и академии «Russian Beauty», Евгений Васильев, выпускник английской академии парикмахерского искусства, чемпион российских и международных конкурсов парикмахерского искусства.

Картину ценного для каждого участника Бала светского мероприятия дополнили живая музыка, ароматная крымская клубника, шампанское от постоянного партнера бала – Винодельческой компании «Изюмовъ», фотосессия от лучших севастопольских фотографов. Каждый гость мероприятия получил подарочный сертификат от сети салонов и академии «Russian Beauty».

Во время встречи всем собравшимся продемонстрировали два прекрасных бальных образа. Моделями для профессиональных стилистов стали трое участников Севастопольского Бала – Светлана Маслюченко, Лилия Зайнулина и Виталий Котик. В сочетании с изысканными вечерними нарядами их прически, а также макияж девушек смотрелись просто потрясающе.



Екатерина Графодатская, руководитель проекта «Севастопольский Офицерский Бал»:

– Я очень рада, что удалось в такой теплой дружеской атмосфере обсудить все тонкости бального дресс-кода. Получился живой диалог, что для нас всегда очень важно. Хочется, чтобы в этом году дамы и кавалеры на паркете выглядели просто безупречно, потому что бал – чудесная возможность прикоснуться к красоте и показать себя в лучшем свете. Всем участникам желаю получить искреннее удовольствие от подготовки к событию, выбора наряда, потому что это одна из самых приятных составляющих бала.

По словам Екатерины Графодатской, вопросы от участников встречи были вполне ожидаемые, однако было задано и несколько нестандартных – например, мужчины интересовались, можно ли взять с собой веер, и вписываются ли в бальный образ подтяжки. В целом, как отмечают организаторы, у кавалеров горели глаза даже в тот момент, когда женщины наперебой обсуждали свои образы. Видимо, они уже представляли своих спутниц в роскошных вечерних платьях.



Евгений Васильев, выпускник английской академии парикмахерского искусства, чемпион российских и международных конкурсов парикмахерского искусства:

– Мероприятие прошло просто отлично. Я очень рад, что удалось собрать такое количество участников Севастопольского Офицерского Бала. Думаю, что они прислушаются к тем рекомендациям, которые были даны во время лекции, и обязательно придут к нам в Академию для создания шикарного бального образа!

Мероприятие было организовано при поддержке салонов и Академии красоты «Russian Beauty», рекламно-производственной компании «Пазл», Винодельческой компании «Изюмовъ».

Напомним, что Юбилейный V-й Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал «Бегущие по волнам» состоится 11 июня на площади Михайловской береговой батареи. Самое масштабное культурное событие Крыма будет посвящено сразу нескольким важным датам – Дню России, 235-летию города-героя Севастополя и 235-летию Черноморского флота. Событие ежегодно организовывается городским сообществом «Благородное собрание Севастополя» при содействии Черноморского флота Российской Федерации, поддержке Правительства г. Севастополя и Правительства Республики Крым.