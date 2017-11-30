“Чудо-Юдо и все все все!” Новогодняя премьера в КИЦ

21 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) жителей и гостей Севастополя ожидает премьера музыкальной сказки для всей семьи «Чудо-Юдо и все, все, все!», созданной по мотивам известных и любимых русских сказок.

Динамичный сюжет сказки, полный интриги и приключений, переносит то в царство царя Еремея, то в подводную вотчину, где правит Чудо – Юдо.

Эта постановка — настоящее буйство фантазии, где драматургическую основу сюжета, великолепную музыку дополнят яркие костюмы. В спектакле много чудес и превращений — ведь это же сказка! Постановка изобилует причудливой игрой света и видеоэффектами.

Музыкальный спектакль «Чудо — Юдо и все, все, все!» понравится и детям, и взрослым. Юный зритель погрузится в атмосферу волшебства и чудесных превращений, а старшее поколение оценит изобретательную сценографию, и ,конечно, талантливую актерскую игру.

Перед представлением — интерактивная развлекательная программа в фойе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вас ждут игры, песни, танцы, конкурсы.

Подробности на сайте: севкиц.рф

Возраст 3+

Билеты —150-300 руб.

Коллективные заявки по тел. 41-12-09