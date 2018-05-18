В «Ночь музеев» музей героической обороны и освобождения Севастополя представит «Шедевры из запасников»

19 мая 2018 г. в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя пройдет акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев. Тема мероприятия в этом году – «Шедевры из запасников».

В этот вечер севастопольцы и гости города впервые увидят экспонаты Музея, которые долгие годы бережно хранились в его фондах. В Панораме “Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.” будут представлены спасенные фрагменты полотна Ф.А. Рубо “Штурм 6 июня 1855 г.”, которые легли в основу сюжета современной панорамы, воссозданной советскими художниками после Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. В экспозиционном зале Диорамы “Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года” гости Музея увидят уникальный патефон участника освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в мае 1944 г. генерал-лейтенанта Н.С. Стрельбицкого, прошедший с ним всю войну, а также услышат мелодии военных лет. На стенах оборонительной башни Корниловского бастиона оживут кадры первого полнометражного художественного фильма “Оборона Севастополя”.

С 18:00 объекты Музея распахнут свои двери для посетителей. Гости акции смогут бесплатно посетить Оборонительную башню Малахова кургана, Панораму “Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.” и Диораму “Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года”.*

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приглашает принять участие в ярком событии культурной жизни города-героя – акции «Ночь музеев»!

В программе:

18:00 – 24:00 – работа музейных выставок

22:00 – 23:00 – демонстрация первого полнометражного художественного фильма “Оборона Севастополя” (реж. А. Ханжонков) с научными комментариями / Мемориальный комплекс “Малахов курган”, Оборонительная башня.

Свободное посещение музеев *:

18.00 – 24:00 – Оборонительная башня Малахова кургана;

18:00 – 24:00 – Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

18:00 – 20:00 – Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»;

* Свободное посещение музеев без экскурсионного обслуживания.

В программе возможны изменения. Следите за новостями и обновлениями на сайте и в социальных группах Музея.

sevmuseum.ru

тел. +7 (8692) 222-111 (доб. 122)