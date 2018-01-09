Юди – шоу «Свет и тьма» в Севастополе

9 января 2018     50
Юди - шоу «Свет и тьма» в Севастополе

14 февраля на сцене севастопольского Культурно-информационного центра состоится показ шоу «Свет и тьма».

Шоу «Свет и тьма» — это история о человеке, не похожем на остальных, история человека, который нуждался в помощи и был услышан, история о великом Свете, излечившем Тьму. Шоу, в котором разрываются все границы между реальностью и сказкой, когда глаза не могут поверить в возможности человеческого тела, когда музыка и свет — лишь дополнение к тому, что происходит на сцене. Значит, перед вами они — волшебники и маги, покорители Европы и множества уголков мира. Наши! Простые парни из Сибири — «Юди»!

Сочетание таланта, сотни часов тренировок и невероятное желание нести добро в массы — все это помогло им доказать, что невозможное, возможно, и не имеет границ. Именно эту философию ребята несут сквозь свое выступление, заставляя каждого зрителя поверить в себя, в свои силы и превратить даже самые сказочные и невероятные мечты в реальность, причем не только на сцене, но и в жизни.

Одна из главных побед ребят в том, что они создали школу «Юди» в своем родном городе Томске. В ней совершенно бесплатно занимаются на сегодняшний день почти 700 детей, среди которых многие с ограниченными возможностями и воспитанники детских домов и интернатов.

«Юди» не только завоевали души миллионов. Они заставили поверить в невозможное! Они помогают достичь невозможного!

Билеты от 800 до 2800 рублей. Продолжительность шоу — 1 час 30 минут. Подробнее в группе vk.com/udicrimea.

Начало шоу в 19:00

Билеты можно заказать также по телефону +7(978)218-20-60

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