«Я умею огонь» – спектакль-исповедь Юлии Мамочевой

26 февраля в Виртуальном филиале Русского музея Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого состоится презентация книг, встреча с автором и моноспектакль «Я умею огонь».

«Я умею огонь» — спектакль-исповедь человека перед человечеством, свидетеля — перед Судом. Только то, что видела сама — лихие девяностые питерских окраин, помнящая блокаду бабушка, выжившая на братском Донбассе муза «с русалочьими глазами» — горести и радости болезненно взрослеющей дочери поколения нулевых. А сквозь — отчаянная и непобедимая любовь к жизни, к родственной душе, любовь, граничащая с ненавистью. Спектакль — поиск. Спектакль — пляска по минному полю под музыку сфер. Это когда раз — и огонь.

Автор-исполнитель: Юлия Мамочева

Композитор: Марина Гутенева

Мероприятие проходит на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ – книги, искусство, коммуникация.

Юлия Мамочева — поэтесса, переводчица, перфомансистка. Родилась 19.05.1994 года в Санкт-Петербурге; став призером телешоу «Умницы и умники», в 2011 году поступила в МГИМО и переехала в Москву. Лауреат Бунинской премии, автор семи сборников стихов и литературных переводов, а также ряда прозаических и драматических произведений. Персонаж Московского городского Театра поэтов под руководством Влада Маленко, эксперт федерального молодёжного форума «Таврида-2016», один из самых юных членов Союза Писателей РФ. По мнению Андрея Дементьева, Мамочева — «поэт, влюблённый в красоту». По мнению Дмитрия Быкова — «ужас, летящий на крыльях ночи». Состояла в молодёжной редколлегии «Литературной газеты», писала о футболе для «Московского комсомольца». Сама себя называет «человеком-катастрофой». Регулярно исполняет авторские моноспектакли на крупнейших сценах России и СНГ — в частности, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Минска, а также в Крыму (федеральный форум «Таврида-2016»).

Место проведения – Мультимедийный зал ЦГБ им. Л. Н. Толстого, ул. Ленина, 51 (административный вход).

Начало в 19:00

Обязательна регистрация: + 7 978 023 81 29

Вход свободный