Видеомост к 120-летию Государственного Русского музея

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого приглашает профессионалов музейного дела, историков, экскурсоводов, преподавателей и учащуюся молодежь, творческую интеллигенцию на видеоконференции международного проекта «Виртуальный Русский музей».

20 марта в 12:00 ‒ встреча «Профессия – Русский музей», посвященная 120-летию Государственного Русского музея.

Спикер: директор ГРМ Владимир Александрович Гусев.

Встреча будет проходить в формате онлайн-трансляции для всех желающих и, одновременно, на связи с кинотеатром Центра мультимедиа (Санкт-Петербург) будут посетители виртуальных филиалов Русского музея в Выборге, Твери, Сергиевом-Посаде, Ангарске, Тамбове, Петрозаводске, Южно-Сахалинске, Саранске, Майкопе, Калуге, Чебоксарах, Череповце, Севастополе, Казани, Мурманске, Гомеле.

У каждого из посетителей и зрителей трансляции будет возможность задать вопросы директору Русского музея в прямом эфире.



Аннотация встречи:

«Профессия – Русский музей»

О музее, как профессии и особом пространстве, которое обеспечивает возможность присутствия человека в истории, говорим с директором Русского музея Владимиром Гусевым.

В 2018 году Русский музей празднует 120-летие со дня торжественного открытия музея для посетителей. У Владимира Гусева 2018 год – тоже юбилейный. Вот уже 30 лет он возглавляет крупнейший в России государственный музей русского изобразительного искусства.

Живая ткань большой, всеобщей истории народа, государства, общества, сплетается из множества нитей – историй малых, индивидуальных, частных. Точно также история музея складывается из множества историй и судеб – художников, произведений, персонажей; больших и малых коллекций, коллекционеров; историй дворцов, садов, парков, их владельцев и обитателей. Но также музей – это «ДОМ», который наполнен людьми особого склада. Здесь возникает уникальная, в хорошем смысле этого слова «преемственность» в профессии.

Русский музей – это не столько профессия, сколько служба, к которой следует стремиться «именно из-за чести быть причастным к музею» (Из Положения о Русском музее императора Александра III. 1895 год)

«Русский музей для меня, – говорит Владимир Александрович, – это наш ДОМ. Дом, где хранится история нашей огромной России. Это не громкие слова, потому что здесь действительно все это осталось. Ведь многие родовые собрания искусства, благодаря тому, что попали в Русский музей, были спасены».



Место проведения: Виртуальный филиал Русского музея в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина 51.

Время проведения встречи: 20 марта в 12:00

Для участия обязательна регистрация по телефону: +7 978 023 81 29