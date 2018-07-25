«The BEST и Я» – премьера поэтического шоу Юлии Мамочевой

25 июля 2018     59
Премьера поэтического шоу «The BEST и Я»

3 августа в арт-клубе «Артишок» состоится премьера поэтического шоу «The BEST и Я» популярной российской поэтессы и перформансистки Юлии Мамочевой.

«The BEST и Я» — это интуитивный моноспектакль, представляющий собой синтез поэтического текста и живой авторской подачи, дополненный оригинальной музыкой московского композитора Марины Гутеневой. В основе постановки — автобиографическая история самой Мамочевой, дочери лихих питерских 90-х, покорившей Москву и к своим 24 годам ставшей одним из наиболее заметных молодых поэтов современности.

История падений и побед, бесшабашной отваги и детских страхов, борьбы с мировой энтропией и собственными бесами. Помнящая блокаду бабушка, выжившая на братском Донбассе муза «с русалочьими глазами», коммунальный ад и рай в шалаше, не отступающие наяву фантастические существа из снов, и всё это — как путь на новый уровень сознания. Путь к свободе.

В основу моноспектакля «The BEST и Я» легли избранные стихи Юлии Мамочевой.

Автор-исполнитель: Юлия Мамочева
Композитор: Марина Гутенева

 
Юлия Мамочева — поэтесса, переводчица, перформансистка. Родилась 19 мая 1994 года в Санкт-Петербурге; став призером телешоу “Умницы и умники”, в 2011 году поступила в МГИМО и переехала в Москву.

Юлия — лауреат Бунинской премии, автор семи сборников стихов и литературных переводов, а также ряда прозаических и драматических произведений. Персонаж Московского городского Театра поэтов под руководством Влада Маленко, эксперт федерального молодёжного форума “Таврида-2016”, один из самых юных членов Союза Писателей РФ. По мнению Андрея Дементьева, Мамочева — “поэт, влюблённый в красоту”. По мнению Дмитрия Быкова — “ужас, летящий на крыльях ночи”. Состояла в молодёжной редколлегии “Литературной газеты”, писала о футболе для “Московского комсомольца”. Сама себя называет “человеком-катастрофой”.

Адрес: ул. Сенявина, д. 4 (арт-клуб «Артишок»);
Сбор гостей с 18.30, начало в 19.00.
Билеты от 300 рублей.

Билеты уже в кассе клуба.
Тел. +7(978)828-34-00

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