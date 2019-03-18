Тематический натюрморт: Акварельный мастер класс с Тихоном Синицыным

18 марта 2019     44
Тематический натюрморт: Акварельный мастер класс с Тихоном Синицыным

20 марта состоится Акварельный мастер класс с Тихоном Синицыным.

Мы продолжаем развивать свои художественные навыки и в этот раз мы предлагаем написать тематический натюрморт на фруктово-овощную тему в тёплой, холодной гамме и технике гризайль.

Для вашего и нашего удобства мы решили преобразовать мастер-классы в программу курса «Декоративные авторские акварели». Они разбиты на блоки, объеденные по сложности исполнения и тематике.

У вас есть твёрдое намерение развивать в себе живописные навыки? Тогда мы рекомендуем вам посетить все блоки. Так же мы открываем вторую группу набора, и вы сможете посетить занятия в удобный для вас день, или прийти ещё раз повторно для закрепления.

Первое занятие из блока натюрмортов состоится 20 марта (среда) с 17.30 до 20.30.
С собой принести акварельные краски (желательно не медовые) и кисти / акварельную бумагу предоставим /вкусным чаем обеспечим ☕

 
Предварительная запись обязательна, группа 8 человек.
Пишите, звоните +7 (978) 132 3142 (Юлия).
Адрес события: Челнокова, 12/4 (цокольный вход).




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