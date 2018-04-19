Актеры из Крыма примут участие в XII Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей РФ

С 2 по 28 июня 2018 года в Москве пройдет XII Международная летняя театральная школа СТД РФ. Двенадцать лет Союз театральных деятелей проводит этот масштабный, не имеющий аналогов не только в нашей стране, но и в мире образовательный проект в сфере театрального искусства.

В Школе за годы ее существования приняли участие более 1000 молодых актеров из 50 стран и более 100 российских городов. В этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 30 стран мира: Дании, Германии, Великобритании, США, Армении, Австрии, Грузии, Турции, Словении, Беларуси, Гонконга и многих других. Участниками школы стали актеры из около 40 городов России. Из Крыма в Школе ждут актера Крымского академического театра кукол (г.Симферополь) Владимира Алешина, актера Крымского академического русского драматического театра имени М.Горького (г.Симферополь) Сергея Инина, актрису Драматического театра им. Б.А.Лавренева (г. Севастополь) Анастасию Жучкову-Иваненко.

Все это время у руля проекта стоит его идейный вдохновитель и неизменный художественный руководитель – председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин.

Программа обучения Летней театральной школы СТД РФ выкристаллизовывалась годами. Сейчас она представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс и включает в себя мастер-классы, тренинги и лекции по основным профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, контактная импровизация, вокал, ритмика, современный танец, грим, фехтование и сценический бой.

Педагогический состав Школы – это ведущие специалисты из лучших вузов страны. В рамках единого образовательного процесса осуществляется постановка нескольких разножанровых спектаклей: драматических, кукольного, хореографического и уличного перфоманса. В этом году с учениками Школы будут работать Вениамин Фильштинский, Игорь Яцко, Гитис Падегимас, Михаил Мокеев, Петр Шерешевский, Евгений Ибрагимов, Полина Бахтина, Ян Калнберзин, Мартин Форсберг, Виктор Мархасев, Елена Ласкавая, Андрей Дрознин и многие другие выдающиеся педагоги и режиссеры современного театра. Мастер-классы для «студентов» поведут такие мэтры, как Александр Калягин, Адольф Шапиро, Игорь Золотовицкий, Вениамин Смехов, Алексей Бородин.

Публичные показы выпускных спектаклей Школы состоятся на одной из самых популярных театральных площадок Москвы — в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» и под открытым небом на центральных улицах столицы. А кроме того, обучение в Летней театральной школе СТД РФ – это творческие встречи с мастерами российского и зарубежного театра; просмотр спектаклей московских театров; посещение музеев и знаковых культурных мест столицы. Выпускники Школы получают диплом государственного образца о повышении квалификации.

Правом участия в Международной летней театральной школе СТД РФ обладают артисты уже получившие профессиональное образование, не достигшие возраста 35 лет и владеющие русским языком. Все расходы, связанные с пребыванием участников Школы на территории Российской Федерации (образовательная и культурная программы, проживание и питание), полностью берут на себя организаторы. Отбор слушателей Школы осуществляется на конкурсной основе с учетом профессиональных данных.

Со времени старта проект расширил географию участников до мирового масштаба, освоив практически все виды и жанры сценического искусства. Но суть его остается неизменной – объединить на несколько летних недель лучших представителей молодого поколения современного театра из разных стран для обучения, обмена опытом и создания нового творческого продукта на основе традиций, рожденных русским театром.



Фото Андрея Маленкова