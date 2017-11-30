Анонс спектаклей Театра им. Кукол на ноябрь

В июле Севастопольский театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева приготовил маленьким севастопольцам новые встречи с уже полюбившимися героями сказок.

4 ноября в 11:00 юных зрителей ждет «Королевская игра» по мотивам итальянской народной сказки «Генерал Фанта-Гиро».

На свете есть много замечательных игр. Но среди них есть одна особенная. В ней нет победителей и проигравших и играть в нее могут как взрослые, так и дети.

И если Вы научитесь играть в эту игру, то однажды воскликните – «О! Это воистину Королевская игра».

Для детей от 5 лет и взрослых

11, 12 ноября в 11:00 артисты театра представят спектакль “Слон Хортон ждёт птенца” из цикла “Сказки на подушках”

Представьте себе слона сидящего в гнезде на верхушке дерева. Вы спросите, что он там делает? Вы не поверите, высиживает птенца. А вот как он там оказался, и какие невероятные испытания ему пришлось пережить, вы узнаете, посмотрев спектакль, поставленный по сказки одного из самых известных американских детских писателей – Доктора Сьюза.

Для детей от 5 лет и взрослых

Продолжительность спектакля 30 мин.’

18, 19 ноября в 11:00 Театр имени кукол приглашает на спектакль «Белый великан» по рассказу Элинор Фарджон.

«Белый великан»- это история о Вильчике, маленьком человечке, добром и трудолюбивом, который очень хотел стать великаном, и его семи тетушках, которые так любили малыша, что смогли изменить себя и свою жизнь.

Окно, за которым проходит жизнь малыша и его окружения, постоянно постиранные и накрахмаленные белые одежды и …черная сажа, с помощью которой удалось понять, кто есть кто и что значит на этом свете — это только маленькие штрихи к сказке « Белый великан». Каждому в этой истории предстоит узнать себя или близких людей, узнать и понять, и после этого простить и полюбить еще больше.

Спектакль для детей от 7 лет и взрослых

Продолжительность спектакля 40 мин.

25, 26 ноября в 11:00 артисты театра представят зимнюю сказку «Солнышко и снежные человечки» по мотивам пьесы А. Веселова .

Мудрая, трогательная сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители окунутся в необычную атмосферу этого кукольного действа и сами станут его участниками.

Спектакль для детей от 3 лет и взрослых

Продолжительность спектакля 40 мин.

Касса 41-12-09 пн. – суб. с 10.00 до 18.00, воскр. с 10 до 17.00

Стоимость билета 300 руб.