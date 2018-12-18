Артисты театра танца им. В.А. Елизарова приняли участие в торжественной церемонии открытия Года театра

13 декабря 2018 г. в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А. В. Луначарского состоялась торжественная церемония открытия Года театра в России. В праздничной программе приняли участие артисты Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова.

В честь открытия Года театра за вклад в развитие театрального искусства принимали поздравления и награды ведущие мастера городских театров. В их числе ветераны сцены театра танца Миненкова М.В., Елизарова Н.Ю., Ольховская Е.С, Гладких И.Б. Художнику-модельеру театрального костюма 1 категории Олейниченко Леониду Николаевичу присвоено звание «Заслуженный деятель искусств города Севастополя». Артисты балета высшей категории Ксения Павлова, Александр Пичугин и Дмитрий Нестеров удостоены звания «Заслуженный артист города Севастополя».

Коллектив театра танца им. В.А.Елизарова поздравляет коллег с присуждением высоких званий и желает успешного продолжения творческого пути.