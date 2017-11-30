Балет “Лебединое озеро” на сцене театра Луначарского

Анонс спектаклей Театра им. Кукол на ноябрь



В июле Севастопольский театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева приготовил маленьким севастопольцам новые встречи с уже полюбившимися героями сказок. 4 ноября в 11:00 юных зрителей ждет «Королевская игра» по мотивам итальянской народной сказки «Генерал Фанта-Гиро». На свете есть много замечательных игр. Но среди них есть одна особенная. В ней нет… читать »