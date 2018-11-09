Башня «Психоделия» – творческий проект Андрея Маслова

4 ноября 2018     22
Башня «Психоделия» - творческий проект Андрея Маслова

В пятницу, 2 ноября,  в арт-кафе Культурно-информационного центра  собрались тонкие ценители психоделического искусства. В этот вечер  строящуюся «Башню из слоновой кости»  автор проекта, драматург и режиссер театра «Психо Дель Арт» Андрей Маслов назвал нежным женским именем «Психоделия», что в переводе с греческого означает «просветленное сознание». Он создал, а актриса театра Анастасия Гончарова (хозяйка площадки!)  мастерски поддерживала,  в зале  подлинно творческую и непринуждённую атмосферу, свободную от  условностей  и формализма. Именно ею мы все и наслаждались.

Открылась   «стройплощадка» презентацией новой выставки  работ председателя севастопольского объединения» Академия абстракционизма» Владимира Бойченко  и  коротким экскурсом  в мир  искусства абстракции, рассуждений о свободе личности художника.

Затем к строительству  примкнула  художник, философ и талантливый модельер  Ирина Левина. Она представила свою новую  очаровательно женственную коллекцию из шерсти, вискозы и меха.

Эстафету подхватила (прораб «Башен» со стажем !) балерина, хореограф и поэт Анастасия Сорокина, заворожив гостей перформансом «Миг жизни, запечатленный в танце». «Взорвала» сознание проза каменотеса со звучным литературным псевдонимом Гикия.
В рубрике «Тридцать лет спустя» было  представлено творчество замечательного севастопольского поэта, композитора  Алексея Григорьева.

Богатую палитру  чувств и переживаний  представил  зрителям   поэт, актер, театральный обозреватель сайта «Форпост» Арсений Веденин, сыграв  фрагмент  авторской психоделической пьесы «Жертва искусства» . В который раз  он  зацепил  за живое  своей глубокой, реалистичной прозой и эмоциональной подачей.

Монолог из спектакля «Я и Она» по пьесе А. Маслова  прозвучал энергетически  мощно. Ведущий актер театра «Психо Дель Арт» Александр Шамрицкий  прочел его с полным погружением в драматическую историю любви мужчины и женщины.
Поэзия и проза органично сливались с  музыкой,  рожденной  чуткой душой  музыканта Дмитрия Футермана, виртуозно  владеющего губной гармоникой.

С особой доверительной интонацией, нежностью  и трепетом  актриса театра «Психо Дель Арт» Оксана Тяганян  прочитала  поэтическое произведение  А. Маслова «Венок сонетов смуглой даме».

Александр Тихомиров, актер  театра «Психо Дель Арт, «дебютировал с короткими  произведениями  современной  англоязычной прозы.
У «Свободного  микрофона»  своими  впечатлениями, чувствами  и  переживаниями   поделились  гость из Калининграда Игорь Поляков и  севастопольская поэтесса  Татьяна Соболева.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Натальи Чёрной

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