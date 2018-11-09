Башня «Психоделия» – творческий проект Андрея Маслова

В пятницу, 2 ноября, в арт-кафе Культурно-информационного центра собрались тонкие ценители психоделического искусства. В этот вечер строящуюся «Башню из слоновой кости» автор проекта, драматург и режиссер театра «Психо Дель Арт» Андрей Маслов назвал нежным женским именем «Психоделия», что в переводе с греческого означает «просветленное сознание». Он создал, а актриса театра Анастасия Гончарова (хозяйка площадки!) мастерски поддерживала, в зале подлинно творческую и непринуждённую атмосферу, свободную от условностей и формализма. Именно ею мы все и наслаждались.

Открылась «стройплощадка» презентацией новой выставки работ председателя севастопольского объединения» Академия абстракционизма» Владимира Бойченко и коротким экскурсом в мир искусства абстракции, рассуждений о свободе личности художника.

Затем к строительству примкнула художник, философ и талантливый модельер Ирина Левина. Она представила свою новую очаровательно женственную коллекцию из шерсти, вискозы и меха.

Эстафету подхватила (прораб «Башен» со стажем !) балерина, хореограф и поэт Анастасия Сорокина, заворожив гостей перформансом «Миг жизни, запечатленный в танце». «Взорвала» сознание проза каменотеса со звучным литературным псевдонимом Гикия.

В рубрике «Тридцать лет спустя» было представлено творчество замечательного севастопольского поэта, композитора Алексея Григорьева.

Богатую палитру чувств и переживаний представил зрителям поэт, актер, театральный обозреватель сайта «Форпост» Арсений Веденин, сыграв фрагмент авторской психоделической пьесы «Жертва искусства» . В который раз он зацепил за живое своей глубокой, реалистичной прозой и эмоциональной подачей.

Монолог из спектакля «Я и Она» по пьесе А. Маслова прозвучал энергетически мощно. Ведущий актер театра «Психо Дель Арт» Александр Шамрицкий прочел его с полным погружением в драматическую историю любви мужчины и женщины.

Поэзия и проза органично сливались с музыкой, рожденной чуткой душой музыканта Дмитрия Футермана, виртуозно владеющего губной гармоникой.

С особой доверительной интонацией, нежностью и трепетом актриса театра «Психо Дель Арт» Оксана Тяганян прочитала поэтическое произведение А. Маслова «Венок сонетов смуглой даме».

Александр Тихомиров, актер театра «Психо Дель Арт, «дебютировал с короткими произведениями современной англоязычной прозы.

У «Свободного микрофона» своими впечатлениями, чувствами и переживаниями поделились гость из Калининграда Игорь Поляков и севастопольская поэтесса Татьяна Соболева.



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Чёрной