«Башня… «ТеатрЪ» – подведение итогов уходящего года

28 декабря гости и участники уникального проекта «Поэтический театр «Башни из слоновой кости»» периметра «Психо дель Арт» под руководством идейного вдохновителя режиссера, драматурга Андрея Маслова подвели итоги. Это была полноценная 4-х часовая музыкально-театрально-поэтическая программа под названием «ТеатрЪ» в двух отделениях с участием лучших музыкантов, актеров, прозаиков и поэтов, успешным образом «засветившихся» в «Башнях…» в 2018 году.

Тон встрече задала директор КИЦ Татьяна Зенина. Открывая программу, она поздравила всех с наступающими праздниками и пожелала в Новом году успешных театральных премьер и безграничной любви преданных зрителей.

«Башни из слоновой кости. ТеатрЪ» действительно стали значимым культурным событием уходящего года и наступившего Года театра в России (его официальное открытие состоялось 13 декабря). В «строительстве» впервые участвовали юные каменотесы: лауреат и обладатель Гран — при 20 национальных и международных конкурсов севастопольский скрипач Матвей Блюмин и его брат Тимофей (не менее титулованный музыкант!). В этот вечер в зале царила классика! В виртуозном исполнении юных скрипачей звучала музыка А.Вивальди, Ж. Массне, В.Монти.

Тему бессмертной классики (только уже в хореографии!) подхватили участницы ансамбля классического танца «Надежда» Анастасия Ершова и Дарья Рудницкая, представившие публике вариации из балета «Щелкунчик»» и Ж.Бизе-Р.Щедрина «Кармен» в постановке хореографа и балетмейстера ансамбля, заслуженного деятеля искусств АР Крым Елены Ольховской.

Как всегда, безукоризненно выступили заслуженные Каменотесы всех «Башен…» Павел Любимов и Владимир Губанов. Свою ироничную программу, посвященную лицедеям, презентовал поэт, бард Андрей Соболев. Поэт, исполнитель и музыкант Алексей Григорьев выступил со своей короткой программой «Музыка к непоставленной пьесе», очень искренней и трогательной. А миниспектакли Мэтров экрана и сцены, запечатленные на каждой фотографии Игоря Лукашева, стали красочным дополнением к театральной атмосфере вечера. В новом амплуа выступил театральный критик, драматург, актер, почетный Каменотес «Башен» Арсений Веденин. Он представил творческий эксперимент в жанре пародии на нашумевшую историю, связанную с премьерой спектакля «Дневник её мужа» в театре «Психо Дель Арт». Ведущая актриса театра драмы «Психо Дель Арт» Оксана Тяганян сыграла фрагмент драмы «Дневник ее мужа», блестяще исполнив страстное и чувственное фламенко! Заслуженный актер театра «Психо Дель Арт» Александр Тихомиров представил рассказ «Кнопка» Ричарда Мэтисона. Словно фея из волшебной сказки перед зрителями появилась хрупкая и нежная скрипачка Светлана Рубина, исполнившая популярную композицию «Por Una Cabeza».

Без сомнения, «вишенкой на торте» ( так его объявила ведущая вечера, очаровательная Снегурочка — Анастасия Гончарова! И она не ошиблась!) стал Алексей Каплев (солист группы «ШАМ»). Он способен раскачать даже луну в небе, его сумасшедшие по энергетике композиции взорвали зал!

На строительстве итоговой «Башни….» у главного зодчего А.Маслова все сошлось идеально и вылилось в одну из самых ярких «Башенных» ( а скорее безбашенных!) строек уходящего 2018 года.



Отдел информации КИЦ