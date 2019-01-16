«Башня… «ТеатрЪ» – подведение итогов уходящего года

30 декабря 2018     83
«Башня... «ТеатрЪ» - подведение итогов уходящего года

28 декабря  гости и участники уникального проекта «Поэтический театр «Башни из слоновой кости»» периметра «Психо дель Арт»  под   руководством идейного вдохновителя  режиссера, драматурга  Андрея Маслова   подвели итоги. Это была полноценная 4-х часовая музыкально-театрально-поэтическая программа под названием «ТеатрЪ»  в двух отделениях с участием лучших музыкантов, актеров,  прозаиков  и поэтов,  успешным образом «засветившихся» в «Башнях…» в 2018 году.

Тон встрече задала директор КИЦ Татьяна Зенина. Открывая  программу, она поздравила всех с наступающими праздниками  и пожелала в Новом году  успешных театральных премьер и безграничной  любви  преданных зрителей.

«Башни из слоновой кости. ТеатрЪ» действительно стали значимым  культурным событием  уходящего года и наступившего  Года театра  в России (его официальное открытие состоялось  13 декабря).  В «строительстве»  впервые   участвовали юные каменотесы:  лауреат и обладатель Гран — при  20 национальных и международных конкурсов  севастопольский скрипач  Матвей Блюмин   и  его брат  Тимофей (не менее титулованный  музыкант!).  В этот вечер  в зале царила  классика! В виртуозном исполнении  юных скрипачей звучала  музыка А.Вивальди, Ж. Массне, В.Монти.

Тему бессмертной классики (только уже в хореографии!)  подхватили участницы ансамбля классического танца «Надежда»  Анастасия  Ершова и  Дарья Рудницкая, представившие публике  вариации из балета «Щелкунчик»» и Ж.Бизе-Р.Щедрина «Кармен»  в постановке  хореографа и балетмейстера ансамбля, заслуженного деятеля искусств АР Крым  Елены Ольховской.

Как всегда, безукоризненно выступили заслуженные Каменотесы всех «Башен…» Павел Любимов и Владимир Губанов. Свою  ироничную программу, посвященную лицедеям,  презентовал поэт, бард Андрей Соболев. Поэт, исполнитель и музыкант Алексей Григорьев  выступил  со своей короткой программой «Музыка к непоставленной пьесе»,  очень искренней и трогательной.  А  миниспектакли  Мэтров экрана и сцены, запечатленные на каждой фотографии Игоря Лукашева, стали красочным дополнением к театральной  атмосфере вечера. В новом амплуа выступил  театральный критик, драматург, актер, почетный Каменотес «Башен»  Арсений Веденин. Он представил творческий эксперимент в жанре пародии  на   нашумевшую  историю, связанную  с премьерой спектакля «Дневник её мужа»  в театре «Психо Дель Арт». Ведущая актриса театра драмы «Психо Дель Арт»  Оксана  Тяганян  сыграла  фрагмент драмы «Дневник ее мужа»,  блестяще исполнив страстное и  чувственное   фламенко! Заслуженный  актер театра «Психо Дель Арт»  Александр Тихомиров  представил  рассказ «Кнопка» Ричарда Мэтисона. Словно фея из волшебной сказки перед зрителями появилась  хрупкая  и нежная  скрипачка Светлана Рубина, исполнившая  популярную   композицию «Por Una Cabeza».

Без сомнения,   «вишенкой на  торте» ( так его объявила ведущая  вечера, очаровательная Снегурочка — Анастасия Гончарова!  И она  не ошиблась!)  стал Алексей Каплев (солист  группы «ШАМ»). Он способен раскачать даже луну в небе, его сумасшедшие  по энергетике композиции   взорвали зал!

На строительстве  итоговой  «Башни….»  у  главного  зодчего А.Маслова  все сошлось  идеально  и вылилось в одну из самых ярких  «Башенных» ( а скорее  безбашенных!) строек  уходящего 2018 года.

 
Отдел информации КИЦ

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