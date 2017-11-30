Бесплатный интенсив по подготовке к итоговому сочинению для учеников 10-11 классов в Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова

4 декабря Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Информационно-образовательный центр “Русский музей: виртуальный филиал” (Вакуленчука, 29, корп.4) приглашает на бесплатный интенсив-консультацию по подготовке к итоговому сочинению для учеников 10-11 классов.

На интенсиве будут обсуждаться следующие темы:

– Как определить и сформулировать проблему,

– как орагументировать свою позицию,

– работа над структурой и стилистикой итогового сочинения.

Начало мероприятия в 15:00

Место проведения : конференц-зал севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

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Подробности по телефонам: 8(692) 59-00-16, 59-00-18, 59-00-67