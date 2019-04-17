«Весь мир – театр!» – «Библионочь – 2019» в детских библиотеках

16 апреля 2019     147
«Весь мир – театр!» - «Библионочь – 2019» в детских библиотеках

19 апреля 2019 года с 16 до 19 часов в детских библиотеках Севастополя для вас стартует Всероссийская акция «Библионочь – 2019» под названием «Весь мир – театр!», приуроченная к Году театра в России.

Посетить арт-вечеринку «Лунная ночь книжного царства» приглашает библиотека-филиал № 6 (Нахимовский район, ул. Горького, 16). Библиотека может стать для вас первой в жизни творческой площадкой, на которой вы заявите о своих увлечениях и достижениях, примите участие в конкурсах актёрского мастерства, в театральных импровизациях на тему любимых сказок.

Умеете ли вы делать театральные маски и пальчиковые куклы? Приходите библиотеку-филиал № 7 (Гагаринский район, ул. Корчагина, 16) – вас научат! А потом вас пригласят на игровую интерактивную программу «Вот что с книжками бывает, когда вечер наступает» и квест-игру «Волшебник Изумрудного города».

Встретиться с руководителем детского театра кукол «Фантазёры», которая познакомит вас с разновидностями театральных кукол, проведет мастер-класс по работе с ними, приглашает детская библиотека-филиал № 9 (Балаклавский район, ул. Невская, 5). А еще посетите фотозону-преображение «С любимой книгой и героем» и примите участие в импровиз-инсценировке «Поэтическая СТИХИя».
Посетите творческие площадки и почувствуйте себя актерами, режиссерами, гримерами в библиотеке-филиале № 10 (Балаклавский район, ул. Толбухина, 14). Вас ждут на мастер-классе «Я для вас играю роль», тренинге по актерскому мастерству «Театр Микс или Стендап»!
Детская библиотека-филиал № 13 (Ленинский район, ул. Геловани, 24) приглашает на игровую программу «Театральный калейдоскоп». Для вас конкурсы, викторины, загадки, театр-экспромт «Моментальные сценки», а также мастер-класс по изготовлению театра на пластмассовых ложках.

Хотите посетить экскурсию в библиотечный театр куклы и книги «Тайны Закулисья», театральный кастинг «Легко ли быть актером?», «Театр теней» и фотозону «Свидание с театром» для любителей селфи? Тогда вам в «Библиотеку Дружбы народов» – филиал № 14 (Гагаринский район, ул. Шевченко, 11).

Обо всех мероприятиях «Библионочи – 2019» в детских библиотеках Севастополя вы можете узнать на сайте «Централизованной библиотечной системы для детей» – www.cbssev.ru

 
М.В. Буцких
заведующий организационно-методическим
отделом ЦГДБ им. А.Гайдара


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