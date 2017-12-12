Благотворительный аукцион по продаже сухих вин 40-летней выдержки

12 декабря 2017     62
Благотворительный аукцион по продаже сухих вин 40-летней выдержки

15 декабря 2017 года в 17.00 «Инкерманский завод марочных вин» проведет второй благотворительный аукцион по продаже сухих вин 40-летней выдержки, средства от которого будут направлены на помощь Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» и ИГ «Лапа помощи».

На аукционе будут представлены вина бутылочной выдержки:

– вино столовое сухое белое бутылочной выдержки Рислинг Алькадар 1973 года урожая
– вино столовое сухое белое бутылочной выдержки Алиготе Золотая Балка 1974 года урожая
– вино столовое сухое белое бутылочной выдержки Ркацители Инкерманское 1975 года урожая
– вино столовое красное сухое бутылочной выдержки Каберне Качинское 1975 года урожая
– вино столовое красное сухое бутылочной выдержки Каберне Крымское 1993 года урожая

Перед началом аукциона виноделы представят каждую марку на дегустации, а в завершении вечера гостей ждет сюрприз – возможность попробовать уникальную марку вина бутылочной выдержки из редкого аутентичного крымского сорта винограда!

Аукционистом выступит бренд – амбассадор ООО «Инкерманский завод марочных вин» – Александр Черный.
Адрес: г. Севастополь, «Инкерманский завод марочных вин», ул. Малиновского, 20.

Регистрационный взнос – 2 000 рублей.

Желающим принять участие в аукционе необходимо зарегистрироваться по телефону: +7(978)000-17-04.
Заявки принимаются до 14 декабря 2017 года.

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