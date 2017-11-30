“Большой этнографический диктант”

3 ноября жители и гости города смогут принять участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант».

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации. Она поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке.

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных.

Общая сумма баллов за Диктант – 30.

Время выполнения заданий участниками Диктанта – 45 минут.

Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников, – 60 минут.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано ОНЛАЙН -ТЕСТИРОВАНИЕ .

Онлайн-тест можно пройти 3 ноября с 10-00 до 5 ноября 23-59 на сайте miretno.ru

Программа мероприятия:

9:00 – Начало работы площадок

09:15-09:45 – Регистрация участников и выдача бланков участников диктанта. Распределение участников по аудитории.

09:45-10:00 – Инструктаж по заполнению бланков. Выдача бланков теста диктанта

10:00-10:45 – Написание Диктанта

10:45-11:00 – Сбор заполненных бланков для написания Диктанта и закрытие площадки.

Площадки для проведения акции в Севастополе:

1) Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого ГБУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых» г. Севастополь, ул. Ленина, 51

2) Библиотека-филиал № 12 «Региональный центр межкультурных коммуникаций ГБУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых», г. Севастополь, пр. Победы, 38

3) Библиотека ГБУК г. Севастополя «Культурно-информационный центр, г. Севастополь, ул. Корчагина, 1

4) Филиал Московского Государственного Университета г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 7 Мартынкин Андрей Владимирович +79787532862 им. М.В. Ломоносова в г. Севастополь Martynkin.AV@mail.ru

5) Гуманитарно-педагогический институт Федеральное государственное автономное образовательное Учреждение Высшего образования «Севастопольский Государственный Университет» г. Севастополь, ул. Гагарина, 13

6) Государственное казённое учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский городской национально-культурный центр» г. Севастополь, ул. Большая Морская, 38

7) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Севастополя «Гимназия № 10» г. Севастополь, Пр. Победы, д. 30

8) Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №27» г. Севастополь, ул. Школьная, 1

9) Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №38 имени Н.В. Челнокова» г. Севастополь, ул. Хрусталева, 137-А

10) Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя “Средняя общеобразовательная школа № 39” г. Севастополь, ул. Очаковцев, 25

11) Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя “Средняя общеобразовательная школа №58 с углубленным изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И.Колядина” г. Севастополь, ул. А. Кесаева, 11