На территории Исторического бульвара вандалы изрисовали элемент каменного ограждения

8 сентября 2018     86
На территории Исторического бульвара вандалы изрисовали элемент каменного ограждения

На территории Исторического бульвара произошёл вопиющий случай вандализма. Неизвестными был изрисован один из элементов каменного ограждения возле стоянки автомобилей.

Судя по всему, красная краска наносилась пульверизатором, из баллончика. Горе-граффитчики оставили свои «раскраски» на каменной поверхности, которую будет очень непросто очистить. Просто покрасить крымский известняк водоэмульсионной краской, чтобы ликвидировать надпись, нельзя, это очень вредно для камня, он теряет воздухопроницаемость и начинает разрушаться. Краска из баллончика вандалов въелась в мельчайшие поры камня, и для того, чтобы ликвидировать последствия этого варварства, реставраторам придётся изрядно потрудиться.

Сотрудники Музея героической обороны и освобождения Севастополя обращаются ко всем севастопольцам и гостям города: не проходите мимо, если на ваших глазах неизвестные портят исторические объекты, наносят рисунки и надписи в священных для всех нас местах. Мы должны оградить память о наших героических дедах и прадедах от поругания. Только все вместе мы сможем остановить современных варваров.

Просьба обо всех подобных случаях сообщать в правоохранительные органы.

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