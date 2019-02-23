«Великий баснописец» – литературно-познавательная программа к 250-летию Крылова

Литературно-познавательная программа «Великий баснописец», приуроченная к 250-летию со дня рождения писателя Ивана Андреевича Крылова, прошла в Культурно-информационном центре 15 февраля.

Гостями литературной гостиной стали более 100 пятиклассников образовательного комплекса «Бухта Казачья». Хозяйка гостиной Екатерина Рабиевская рассказала ребятам не только о творчестве писателя, об истории такого жанра литературы как басня, но и о его жизни: о семье баснописца, о его родителях (роль матери писателя сыграла Наталия Рачок), о том, как долго он искал своё призвание.

«Из-под пера Ивана Андреевича Крылова вышло больше 200 басен. Интересы, навыки, привычки, выражения басенных персонажей близки и понятны самому широкому кругу читателей. Из народного языка, из пословиц и поговорок черпал писатель многие свои сюжеты. По воспоминаниям одного из современников, писатель «посещал с особенным удовольствием народные сборища, торговые площади, кулачные бои, где с жадностью прислушивался к речам простолюдинов…». По определению Н.В.Гоголя, басни Крылова –»книга мудрости самого народа». Афоризмы из басен Крылова использовались его современниками наряду с пословицами и поговорками. Он обогатил русскую речь крылатыми, остроумными, образными выражениями»,- рассказала Е.Рабиевская. Национального колорита добавили и мелодичные русские народные песни, прозвучавшие в исполнении солистки КИЦ Марии Мандзий. С тематикой и художественным своеобразием языка басен И.А.Крылова «Квартет», «Ворона и лисица», «Кукушка и петух», «Демьянова уха» познакомили школьников воспитанники театральной студии Светланы Городничевой «А-ФИШкА».

Каждый раз, обращаясь к басням И.А. Крылова, мы, читатели, не перестаем удивляться его мудрости и проницательности. Еще в 1816 году поэт Константин Батюшков сказал, что басни Крылова переживут века. А Пётр Вяземский в стихотворении «На радость полувековую», посвященном Крылову, написал:

Забавой он людей исправил,

Сметая с них пороков пыль;

Он баснями себя прославил,

И слава эта — наша быль.

И не забудут этой были,

Пока по-русски говорят:

Ее давно мы затвердили,

Ее и внуки затвердят!



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой