«Великий баснописец» – литературно-познавательная программа к 250-летию Крылова

21 февраля 2019     84
«Великий баснописец» - литературно-познавательная программа к 250-летию Крылова

Литературно-познавательная программа «Великий баснописец», приуроченная к 250-летию со дня рождения писателя Ивана Андреевича Крылова, прошла в Культурно-информационном центре 15 февраля.

Гостями литературной гостиной  стали более 100  пятиклассников  образовательного комплекса «Бухта Казачья». Хозяйка  гостиной Екатерина Рабиевская  рассказала ребятам не только о творчестве писателя, об истории такого жанра литературы как басня,  но и о его жизни: о семье баснописца, о его родителях (роль  матери  писателя сыграла Наталия Рачок), о том, как долго он искал своё призвание.

«Из-под пера Ивана Андреевича Крылова вышло больше 200 басен. Интересы, навыки, привычки, выражения басенных персонажей близки и понятны самому широкому кругу читателей. Из народного языка, из пословиц и поговорок черпал писатель многие свои сюжеты. По воспоминаниям одного из современников, писатель «посещал с особенным удовольствием народные сборища, торговые площади, кулачные бои, где с жадностью прислушивался к речам простолюдинов…». По определению Н.В.Гоголя, басни Крылова –»книга мудрости самого народа». Афоризмы из басен Крылова использовались его современниками наряду с пословицами и поговорками. Он обогатил русскую речь крылатыми, остроумными, образными выражениями»,- рассказала Е.Рабиевская. Национального колорита  добавили  и  мелодичные русские народные песни, прозвучавшие в исполнении солистки КИЦ Марии Мандзий. С тематикой и художественным своеобразием языка басен И.А.Крылова «Квартет», «Ворона и лисица», «Кукушка и петух»,  «Демьянова уха»  познакомили  школьников  воспитанники театральной студии Светланы Городничевой «А-ФИШкА».

Каждый раз, обращаясь к басням И.А. Крылова, мы, читатели,  не перестаем удивляться его мудрости и проницательности. Еще в 1816 году поэт Константин Батюшков сказал, что басни Крылова переживут века. А Пётр Вяземский в стихотворении «На радость полувековую», посвященном Крылову, написал:

Забавой он людей исправил,
Сметая с них пороков пыль;
Он баснями себя прославил,
И слава эта — наша быль.
И не забудут этой были,
Пока по-русски говорят:
Ее давно мы затвердили,
Ее и внуки затвердят!

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой




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