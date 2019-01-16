«Венок Славы Победителям»: конкурс юных поэтов, посвященного 75-й годовщине освобождения Севастополя

В преддверии 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, которая будет отмечаться в мае этого года, Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя объявляет о старте музейного конкурса юных поэтов «Венок Славы Победителям». В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5–11 классов образовательных учреждений Севастополя.

Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» (далее – Музей) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Конкурс проводится на базе Культурно-выставочного центра Музея (ул. Ленина, 35) с 20 января по 15 апреля 2019 года. Его главной целью является воспитание молодого поколения в духе патриотизма, гражданственности, уважения к подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, повышение интереса учащихся к изучению военной истории России и города-героя Севастополя, поддержка литературно одаренных детей.

Для участия в Конкурсе в срок до 15 апреля 2019 года необходимо отправить заявку установленной формы на бланке образовательного учреждения и конкурсную работу в электронном виде на электронный адрес sev_panorama100@mail.ru. 5 мая 2019 года состоится финальный этап Конкурса, подведение итогов и награждение его участников, победителей и призёров.

Каждый конкурсант может представить для участия в Конкурсе только одно произведение. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются. Конкурс проводится в одной номинации. Участники представляют одно авторское произведение (стихотворение, ода, отрывок из поэмы, прочее) – объемом не более 50 строк по теме: «Венок Славы Победителям», на листе формата А4, шрифт текста Times New Roman, размер 14, пробел 1,5. При оформлении работы необходимо указать: фамилию, имя конкурсанта; номер школы, класса; фамилию, имя, отчество руководителя и его контактные данные.

Участники, вышедшие в финал Конкурса, предоставляют конкурсную работу в печатном виде. Работа должна сопровождаться согласием одного из законных представителей участника, не достигшего 14 лет, на возможное размещение творческой работы на официальном сайте Организатора, на возможную его публикацию в электронных и печатных версиях СМИ, в печатных и рекламных материалах Организатора.

По вопросам участия обращаться по телефонам: +7 988 360 63 85. Контактные лица: Овсиенко Жанна Владимировна +7 978 837 64 87, Дудникова Зоя Мефодиевна +7 978 700 22 17, Журавлева Евгения Мирославовна +7 978 813 84 08.

Организатором предусмотрена категория «Приз зрительских симпатий». Победитель определяется посредством голосования в течение дня на официальной странице Организатора в социальной сети vk.com/sevmuseum, где будут представлены работы лауреатов конкурса.

Ознакомиться с Положением о Конкурсе и скачать форму Заявки на участие можно на официальном сайте Музея http://sevmuseum.ru, а также на его официальной странице в социальной сети vk.com/sevmuseum