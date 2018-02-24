Вечеринка Art ME Танцы & Long Arm

24 февраля 2018     29
Вечеринка Art ME Танцы & Long Arm

3 марта в севастопольском клубе Art ME состоится танцевально-музыкальный вечер.

Организаторы встречи приглашают всех, кто соскучился по танцам и хорошей музыке провести этот вечер в атмосферной обстановке арт-клуба и встретить весну в необычной компании и с хорошим чаем.

В программе вечера: Специальный гость – Long Arm (СПБ), резидент фестиваля Абстрасенция и культового немецкого лейбла Project Mooncircle, известный динамичными живыми выступлениями и музыкальными экспериментами на стыке трип-хопа, нью-джаза, эмбиента и эклектичного хип-хопа. За годы существования проект выпустил целую коллекцию сольных релизов на виниле, выступил на одной сцене с Bonobo и Amon Tobin, стал гостем ротаций на BBC Radio 6 Music, Basic Soul Radio и BLN. FM.

Dreamstalker, выступающий на масштабных вечеринках и фестивалях в России, Франции, Швейцарии, Индонезии, Турции. Выступление Dreamstalker — это путешествие по мирам, культам, ритуалам и разным жанрам электронной музыки.

В программе также большой чайный чилл (чайные церемонии), пуэр-бар и мате – чайная, видео и танцевальный перфоманс, фирменная атмосфера Art ME и просто много красивых людей.

Билеты: с 21 февраля до 2 марта – 750 руб., в день мероприятия – 900 руб.
Приобрести билет можно здесь – Вечеринка Art ME Танцы

Место проведения: зал “Азия”, ул. Героев Бреста, 29, (рядом с ТЦ “Апельсин”).

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