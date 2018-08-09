Владимир Путин посетил выступление звёзд мирового балета в Херсонесе

4 августа в Севастополе стартовал II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». На мероприятии второй год подряд присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках вечера-открытия фестиваля состоялась премьера проекта «Звезды мирового балета». Мероприятие прошло при поддержке Госкорпорации Ростех и Холдинга «Вертолеты России». Организационный партнер события – медиагруппа «Красный квадрат».

Перед зрителями выступили артисты лучших балетных трупп России и зарубежья, а также танцор с Кубы. В программу концерта вошли такие известные постановки балетной сцены, как «Лебединое озеро», «Корсар», «Жизель», «Буржуа», «Дон Кихот», «Диана и Актеон», «Парк», «Пламя Парижа», «Borderlands», «Take Me to Church». Магическая атмосфера древнего города Херсонеса тесно переплелась с волшебством и великолепием русского балета и чарующих звуков музыки, исполняемых Академическим симфоническим оркестром Крымской государственной филармонии.

Вечер-открытие, собравший под ясным небом Древнего Херсонеса Таврического звезд мирового балет, организован медиагруппой «Красный квадрат». Событие получило высокую оценку Президента России Владимира Путина. Концерт посетило более 500 человек – заслуженные деятели культуры Севастополя и Крыма, почетные граждане города-героя, молодые музыканты полуострова. Почетными гостями фестиваля стали Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

«Второй год подряд на территории древнего города Херсонеса Таврического мы проводим международный музыкальный фестиваль, – рассказывает Олег Беркович глава оргкомитета фестиваля «Опера в Херсонесе». Программа этого года стала ярче, насыщенней и разнообразней. Фестиваль привлекает артистов мировой величины, и конечно, мы стараемся создать для них все условия. Древний Херсонес фактически превратился в театр под открытым небом. На сцене появилось специальное балетное покрытие, на котором легко и удобно танцевать. Этим летним вечером, на один день, Херсонес, безусловно, стал самой яркой точкой в мире классической культуры».

Светлана Евгеньевна Мельникова, директор Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Русский балет – один из символов величия нашей страны в мировом сознании. Херсонес, как музей, музеон, открыт для всех видов искусства. И естественно, что в год балета Терпсихора – муза танца – «выходит на сцену первой».

II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» проходит с 4 по 12 августа 2018 года на территории древнего города Херсонеса Таврического.

10 августа музыкальная программа продолжится древнегреческим сюжетом – диптихом DIDO, в который вошли барочная опера «Дидона и Эней» Генри Перселла и опера Майкла Наймана «DIDO. Пролог» в постановке московского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова.

11 августа состоится международный гала-концерт. На сцене фестиваля прозвучат лучшие оперные арии из европейских и отечественных произведений XVIII-XIX вв в исполнении зарубежных и российских исполнителей.

Заключительный день – 12 августа – подарит слушателям великую русскую оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в постановке московского театра Новая Опера.

В программу летнего музыкального фестиваля также войдут два камерных концерта в амфитеатре Херсонеса Таврического – «Два века русского романса» и «Танго вокруг света».

Партнеры фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации; Правительство г. Севастополя; Государственная корпорация «Ростех»; Холдинг «Вертолеты России»; Медиагруппа «Красный квадрат»; Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история»; Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»; Центр гуманитарных технологий «Новая республика»; Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова; ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ»; Фонд ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова; Фонд «Русское исполнительское искусство»; Компания «Севастопольский Бал», Пивобезалкогольный комбинат «Крым».

Информационные партнеры фестиваля: Информационный канал Севастополя. Телеканал «ИКС»; Информационное агентство РИА Новости Крым медиагруппы «Россия сегодня»; Телерадиокомпания «Крым». Телеканалы: «Крым 24», «Первый Крымский»; Радио Jazz; Marie Claire; Cosmopolitan; Журнал «Собака.ru Крым».

Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» впервые состоялся в августе 2017 года. В течение трех дней на фоне античного города-музея под открытым небом были исполнены известные арии из классических постановок, главной темой фестиваля стала русская оперная классика. Концерты и выступления в рамках фестиваля посетило более 3000 человек.



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