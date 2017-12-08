На волнах радиостанции «Спутник в Крыму» стартовал праздничный марафон

На волнах радиостанции “Спутник в Крыму” за несколько дней до Нового года стартовал праздничный марафон с участием крымских политиков, общественных деятелей, детей из разных стран, а также строителей, которые возводят на полуострове главные инфраструктурные объекты.

“В этом году впервые мы обратились к нашим известным, уважаемым, публичным людям с предложением приехать на радиостанцию и прочитать в эфире стихотворение на новогоднюю тематику. На призыв откликнулись многие, практически все эту идею поддержали”, — рассказала шеф-редактор радио “Спутник в Крыму” Ирина Мульд.

Гости радиоэфира могли прочитать стихотворение на свое усмотрение или же выбрать из предложенных вариантов. Большинство участников подготовилось основательно. Были и те, кто похвастался экспромтом.

“Например, очень понравилось, когда глава крымской общественной палаты Григорий Адольфович Иоффе прочитал произведение крымского поэта на крымскую тематику. При этом он сделал красивую преамбулу, получилось очень ярко и эффектно”, — отметила Ирина Мульд.

Вместе с ним в стихотворной форме радиослушателей поздравили министр финансов РК Ирина Кивико, директор севастопольского филиала МГУ Иван Кусов, глава комитета крымского парламента по земельным и имущественным отношениям Евгения Добрыня, министр здравоохранения Крыма Александр Голенко, начальник Инспекции по жилищному надзору Республики Ирина Кондратюк и другие.

В эфире прозвучат и поздравления от строителей главных инфраструктурных объектов полуострова – Крымского моста, трассы “Таврида” и объездной автодороги Дубки-Левадки, которую также с нетерпением ждут крымчане.

Украшением радиоэфира стали эмоциональные и креативные поздравления от юных крымчан. В эфире дети сотрудников радиостанции и приглашенные маленькие симферопольцы желают слушателям в наступающем году всего самого наилучшего.

Но и это еще не все – настоящей “изюминкой” предновогодних эфиров стали короткие поздравления детей-иностранцев, которые побывали в “Артеке” и остались под впечатлением от отдыха в “стране детства”.

Радио “Спутник в Крыму” наряду с сайтом РИА Новости Крым и мультимедийным пресс-центром входит в структуру регионального подразделения МИА “Россия сегодня” в Симферополе. Позывные станции впервые прозвучали в эфире 1 августа 2014 года.

За это время радиостанция “Спутник в Крыму” завоевала доверие слушателей, а ее гостями стали многие узнаваемые люди, в том числе политики, общественники, спортсмены, деятели искусства.

Вещание радиостанции осуществляется в Симферополе и Феодосии на частоте 102,3, в Евпатории – на 102,5, в Керчи – на 105,3, в Севастополе – на 105,6, в Ялте – на 107,5.



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