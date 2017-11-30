“Воскресный рождественский базар” в галерее “Зеленая Пирамида”

Каждое воскресенье, начиная с 26 ноября 2017, с 11.00 до 15.00 на территории галереи “Зеленая Пирамида” будет проходить Рождественский базар.
Это мероприятие придется по душе всем севастопольцам, независимо от возраста.
Взрослых на рождественском базаре ожидают:
1. Разнообразные новогодние и рождественские товары, интересные идеи для подарков.
2. Специальные рождественские скидки -30% на весь товар галереи ( ювелирные украшения, сувениры).
А специально для детей приготовлены:
1. Детская музыкальная программа.
2. Спектакли и сценки.
3. Безалкогольные глинтвейны, булочки, пряники.
Репертуар театра “Земляничная поляна” на период работы Рождественской ярмарки:
03 декабря – Спектакль “Бармалей” по Чуковскому;
10 декабря – анимационная программа “Новогодние козни Бабы Яги”
17 декабря – спектакль “Новогодний бунт”
24 декабря – спектакль А. Богачева “Тайна снежного городка”
31 декабря – анимационная программа “Новогодние козни Бабы Яги”
07 января – театрализованное представление “Рождественская сказка”
14 января – рождественская игровая программа “Путешествие в небесную страну”
Начало спектаклей – в 11:00.
Вход свободный.