“Воскресный рождественский базар” в галерее “Зеленая Пирамида”

Каждое воскресенье, начиная с 26 ноября 2017, с 11.00 до 15.00 на территории галереи “Зеленая Пирамида” будет проходить Рождественский базар.

Это мероприятие придется по душе всем севастопольцам, независимо от возраста.

Взрослых на рождественском базаре ожидают:

1. Разнообразные новогодние и рождественские товары, интересные идеи для подарков.

2. Специальные рождественские скидки -30% на весь товар галереи ( ювелирные украшения, сувениры).

А специально для детей приготовлены:

1. Детская музыкальная программа.

2. Спектакли и сценки.

3. Безалкогольные глинтвейны, булочки, пряники.

Репертуар театра “Земляничная поляна” на период работы Рождественской ярмарки:

03 декабря – Спектакль “Бармалей” по Чуковскому;

10 декабря – анимационная программа “Новогодние козни Бабы Яги”

17 декабря – спектакль “Новогодний бунт”

24 декабря – спектакль А. Богачева “Тайна снежного городка”

31 декабря – анимационная программа “Новогодние козни Бабы Яги”

07 января – театрализованное представление “Рождественская сказка”

14 января – рождественская игровая программа “Путешествие в небесную страну”

Начало спектаклей – в 11:00.

Вход свободный.