Всероссийская акция «Ночь музеев – 2018» в Херсонесе Таврическом

19 мая на территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в рамках акции «Ночь музеев» пройдёт множество мероприятий.

В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго, и Херсонесский музей не стал исключением, приготовив для посетителей насыщенную вечернюю программу.



Программа мероприятий:

17:00 – 19:00 Программа занятий для детей “Древнегреческая школа”. (Экспозиция под открытым небом за Античным театром).

18:00 Открытие стендовой выставки “Разыскивание предметов древности ради”: 130 лет с начала исследования Императорской Археологической Комиссии в Херсонесе”. Встреча с авторами выставки – архивистами музея. (Главная аллея).

18:00 – 19:00 – “Херсонес. На перекрёстке цивилизаций”. Постановочные бои и мастер-классы от представителей клубов исторической реконструкции. (Античный театр).

19:00 Торжественное открытие выставки “Сельские этюды. Из раскопок хоры Херсонеса”. (Выставочный зал на 1 этаже здания Античной экспозиции).

19:30 – 20:00 Торжественное открытие выставок в залах на 2 этаже Византийского корпуса:

– Выставка одной ночи “Сохраняя сокровища страны”. Комплект древних золотых украшений, переданных Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в фонды музея-заповедника в декабре 2017 года. Экспонируется впервые.

– Выставка одного экспоната из фондов музея-заповедника “Свет христов сияет всем”. Экспонируется впервые.

20:00 Творческая встреча с журналистом, публицистом Ольгой Семёновой – дочерью Юлиана Семёнова. (Византийский дворик).

Открытие стендовой выставки “Крымские версии Юлиана Семёнова: возвращение похищенных музейных ценностей”. (Аллея возле Монетного двора).

19:00 – 21:00 Бесплатное посещение экспозиций и выставок музея.



Вход на мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» только с центрального входа.

Вход свободный.



Фото Сергея Анашкевича