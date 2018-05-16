Всероссийская акция «Ночь музеев 2018» в Крошицкого

Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого принимает участие в Международной Всероссийской акции «Ночь музеев 2018».

Акция пройдёт 19 мая с 18 до 23 часов.



Севастопольский художественный музей в седьмой раз участвует в Международной акции «Ночь музеев». На этот раз разработка программы акции происходила в параллели с более значимым для музея событием – подготовке к реставрационным работам здания музея с последующим значительным увеличением экспозиционных площадей.

Объединяя этот поворотный в судьбе музея момент с общей темой нынешней «Ночи музеев», к «Шедеврам из запасников» добавился подзаголовок – «Рождение образа». Севастопольские художники представят свои версии того, какой путь проходит идея от вспышки вдохновения через наброски, эскизы, этюды до готового полотна, попробовав остановиться за шаг, полшага до «финального аккорда». Пабло Пикассо однажды сказал: «Закончить картину – не значит ли это её убить?» Вот и целью проекта к акции «Ночь музеев» будет показать поле открытых перед художником возможностей в разнообразных техниках и видах искусства. Галерея рождающихся практически на глазах зрителя образов будет дополнена интерактивной инсталляцией «Будущее музея: взгляд снаружи» и перформансом с участием профессиональных художников. В течение акции во всех экспозиционных залах музея будут проходить мини-экскурсии как кураторский комментарий к происходящему.

Также специально подготовлен фото-проект Наталии Бендюковой «Наш музейный мир, XXI век». Проект задумался для того, чтобы напомнить музейщикам, искусствоведам, простым зрителям, что музей – это сокровищница, но в то же время это и общение, обмен опытом, выливающиеся в интересное и плодотворное сотрудничество: выставки, акции, мастер-классы… В экспозиции представлены фоторепортажи и материалы о разных сторонах жизни музея: с международных конгрессов ИКОМ, конференций, фестивалей, конкурсов.

Изюминкой станет возможность в режиме онлайн наблюдать за процессом упаковки «шедевров из запасников», ведь 1 июня Художественный музей на 2 года «пропишется» по другому адресу.



В. Данилюк, куратор проекта

Севастопольский художественный музей начал принимать участие в этой акции с 2012 года. Но лишь в этом году на официальном международном сайте акции удалось прописать Российскую Федерацию. С 2014 года при попытке указать Россию система автоматически выставляла страной проведения Украину. Тем самым Франция (а штаб квартира международной акции находится именно там) впервые признала Севастополь российским.

Место проведения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 9

тел.: (8692) 54-31-25