Всероссийская акция «Ночь музеев 2018» в Крошицкого

16 мая 2018     80
Всероссийская акция «Ночь музеев 2018» в Крошицкого

Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого принимает участие в Международной Всероссийской акции «Ночь музеев 2018».

Акция пройдёт 19 мая с 18 до 23 часов.

 
Севастопольский художественный музей в седьмой раз участвует в Международной акции «Ночь музеев». На этот раз разработка программы акции происходила в параллели с более значимым для музея событием – подготовке к реставрационным работам здания музея с последующим значительным увеличением экспозиционных площадей.

Объединяя этот поворотный в судьбе музея момент с общей темой нынешней «Ночи музеев», к «Шедеврам из запасников» добавился подзаголовок – «Рождение образа». Севастопольские художники представят свои версии того, какой путь проходит идея от вспышки вдохновения через наброски, эскизы, этюды до готового полотна, попробовав остановиться за шаг, полшага до «финального аккорда». Пабло Пикассо однажды сказал: «Закончить картину – не значит ли это её убить?» Вот и целью проекта к акции «Ночь музеев» будет показать поле открытых перед художником возможностей в разнообразных техниках и видах искусства. Галерея рождающихся практически на глазах зрителя образов будет дополнена интерактивной инсталляцией «Будущее музея: взгляд снаружи» и перформансом с участием профессиональных художников. В течение акции во всех экспозиционных залах музея будут проходить мини-экскурсии как кураторский комментарий к происходящему.

Также специально подготовлен фото-проект Наталии Бендюковой «Наш музейный мир, XXI век». Проект задумался для того, чтобы напомнить музейщикам, искусствоведам, простым зрителям, что музей – это сокровищница, но в то же время это и общение, обмен опытом, выливающиеся в интересное и плодотворное сотрудничество: выставки, акции, мастер-классы… В экспозиции представлены фоторепортажи и материалы о разных сторонах жизни музея: с международных конгрессов ИКОМ, конференций, фестивалей, конкурсов.
Изюминкой станет возможность в режиме онлайн наблюдать за процессом упаковки «шедевров из запасников», ведь 1 июня Художественный музей на 2 года «пропишется» по другому адресу.

 
В. Данилюк, куратор проекта

Севастопольский художественный музей начал принимать участие в этой акции с 2012 года. Но лишь в этом году на официальном международном сайте акции удалось прописать Российскую Федерацию. С 2014 года при попытке указать Россию система автоматически выставляла страной проведения Украину. Тем самым Франция (а штаб квартира международной акции находится именно там) впервые признала Севастополь российским.

Место проведения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 9
тел.: (8692) 54-31-25

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике И ещё...


Всероссийская акция «Ночь музеев - 2018» в Херсонесе Таврическом Всероссийская акция «Ночь музеев – 2018» в Херсонесе Таврическом

19 мая на территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в рамках акции «Ночь музеев» пройдёт множество мероприятий. В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго, и Херсонесский музей не стал исключением, приготовив для посетителей насыщенную вечернюю программу.   Программа мероприятий: 17:00 – 19:00 Программа занятий для детей “Древнегреческая школа”. (Экспозиция под открытым небом за… читать »

Мода патриотов: что привезти из Крыма, чтобы всех удивить Мода патриотов: что привезти из Крыма, чтобы всех удивить

Крым ассоциируется с теплом, морем, вином, горами и дворцами. Туристы привозят оттуда на память фитосборы, натуральную косметику, аромамасла, мыло в красиво упакованных наборах, изделия народных промыслов и, конечно, вино и коньяк. Но о модной одежде или аксессуарах, которые производят и продают в Крыму, знают пока немногие. РИА Новости представляет семь самобытных дизайнеров и модельеров полуострова…. читать »

Флешмоб на площади Нахимова к Международному Дню танца Флешмоб на площади Нахимова к Международному Дню танца

29 апреля Севастополь при поддержке департамента Управления по делам молодежи и спорта масштабно отметит Международный День танца. На площади Нахимова, в самом сердце города, команда Севастопольского Офицерского Бала готовит масштабный флешмоб. В этот день более 3000 человек соберется для самого массового в истории исполнения Московской кадрили. Принять участие во флешмобе может каждый. Танцевальные навыки не… читать »

Актеры из Крыма примут участие в XII Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей РФ Актеры из Крыма примут участие в XII Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей РФ

С 2 по 28 июня 2018 года в Москве пройдет XII Международная летняя театральная школа СТД РФ. Двенадцать лет Союз театральных деятелей проводит этот масштабный, не имеющий аналогов не только в нашей стране, но и в мире образовательный проект в сфере театрального искусства. В Школе за годы ее существования приняли участие более 1000 молодых актеров… читать »

В Севастополе и Республике Крым впервые состоится Расширенное заседание Президиума Союза музеев России В Севастополе и Республике Крым впервые состоится Расширенное заседание Президиума Союза музеев России

12-14 апреля в Севастополе и Республике Крым впервые состоится Расширенное заседание Президиума Союза музеев России. 13 апреля 2018 года в 17.00 в Античном зале Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет непосредственно само Расширенное заседание Президиума Союза музеев России под председательством Генерального директора Государственного Эрмитажа, Президента Союза музеев России, академика Российской академии наук и Российской академии… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info