Севастополь присоединится к Всероссийской акции «Диктант Победы»

21 апреля 2019     37
Севастополь присоединится к Всероссийской акции «Диктант Победы»

7 мая 2019 года, с 13:00 до 13:45, на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора» пройдет «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. Акция, посвященная 74-й годовщине Великой Победы, 7 мая охватит все регионы России.

«Диктант Победы» – совместный большой проект партии «Единая Россия», Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Цель исторического диктанта – популяризация событий Великой Отечественной войны, её героев и Великой Победы.

Акция рассчитана на людей разного возраста, в ней может принять участие любой желающий, она пройдет во всех региональных центрах России, в городах с населением свыше 500 тыс. человек, в городах-героях и городах воинской славы. В каждом регионе созданы организационные комитеты по проведению акции.

«Диктант Победы» – 20 тестовых заданий из вопросов о событиях Великой Отечественной войны и её героях. Задания были разработаны Российским историческим обществом. Время написания Диктанта – 45 минут. Критерии оценки: максимальное число правильных ответов за минимальное время. Победителей определят на местном, региональном и федеральном уровнях, не менее 3-х на каждой площадке.

Результаты «Диктанта Победы» будут опубликованы 12 июня 2019 года в День России на сайте Диктанта: диктантпобеды.рф


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