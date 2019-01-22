Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Галкиным

17 января 2019 года в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя радушно встречали ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Анатолия Васильевича Галкина. Его хорошо знают не только сотрудники Музея, но и многие благодарные читатели, ведь Анатолий Галкин – автор интересных книг о событиях Великой Отечественной войны, восстановления послевоенного Севастополя, очевидцем которых он был.

Анатолий Галкин родился 18 мая 1925 года в городе Киржаче Владимирской области в семье рабочих. Проходил службу в армии с 1943 по 1946 год. Окончил в 1944 году Военно-пехотное училище в городе Фрунзе Киргизской ССР. Служил на флоте с 1951 по 1975 год. В 1957 году окончил Военно-политическое училище имени А. Жданова в Ленинграде и Харьковский юридический институт.

В ходе беседы с директором Музея Николаем Мусиенко ветеран рассказал о нескольких реальных случаях, произошедших с одним из главных героев его очерков, жителем Балаклавы, партийным работником Александром Трифоновичем Кудлановым. В частности, о приезде У. Черчилля в Балаклаву. «Трудные годы Балаклавы», «Как громили крымский обком» – это воспоминания, написанные живым, образным литературным языком, они были изданы в виде книги «Рассказы Кудланова». Сборник рассказов вышел в свет в Севастополе в 2004 году тиражом всего 500 экземпляров.

Директор Музея Николай Мусиенко выразил уверенность в том, что эту книгу, а также другие мемуары, написанные Анатолием Галкиным, удастся переиздать. Это станет настоящим подарком нашему славному городу-герою в год, когда отмечается 75-я годовщина его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мы должны помнить и чтить героическую историю Севастополя и России.