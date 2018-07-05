«Всё кувырком» – спектакль Театра им. Кукол в КИЦ

8 июля Театр им. Кукол представляет спектакль “Всё кувырком” из цикла “Сказки на подушках”.

Три сказки, как три маленьких спектакля, у каждого, свой неповторимый стиль, своё настроение, в каждом используются разные виды кукол, но объединяет их, конечно же, автор – замечательный английских сказочник, Дональд Биссет.

На сегодняшний день «Театр им. Кукол» является единственным профессиональным, стационарным, репертуарным театром кукол города Севастополя.

Театр возник как совместный проект государственного учреждения культуры — Культурно — информационного центра и специалистов-кукольников из Санкт-Петербурга, режиссера Макеева Артема Викторовича и художника Собяниной Елены Александровны.



Возраст 3+

Цена билета 300 руб.

Касса 41-12-09

КИЦ, ул. П. Корчагина,1

Начало спектакля в 11:00