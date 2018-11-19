В Севастополе состоялось открытие мемориальной доски в память о Инне Анатольевне Антоновой

18 ноября 2018     63
В Севастополе состоялось открытие мемориальной доски в память о Инне Анатольевне Антоновой

27 октября исполнилось 90 лет со дня рождения талантливого археолога, заслуженного работника культуры УССР, ди⁠ректора Херсонесского историко-археологического музея в 1955–1971 и 1980–1985 годах Инны Анатольевны Антоновой (1928–2000). Отдавая все свои силы, энергию и талант музею-заповеднику, И.А. Антонова посвятила делу служения Херсонесу 45 лет своей жизни, которая прошла у неё «под звездой Херсонеса».

Увековечить память И.А. Антоновой предложили сотрудники музея, это решение было утверждено Ученым Советом музея-заповедника, поддержано родственниками И.А. Антоновой, и с учетом мнения Архитектурно-художественного совета города Севастополя согласовано Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя.

Напомним, ранее к юбилею ди⁠ректора в музее открылись стендовая выставка архивных материалов «С любовью к жизни и Херсонесу» и выставка работ соратницы И.А. Антоновой – художника А.Ф. Снежкиной «Вечность Херсонеса помнят акварели».

Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоялась 7 ноября 2018 года у дома, в котором И.А. Антонова проживала с 1967 по 2000 гг., по адресу: г. Севастополь, ул. Д. Ульянова, д. 16.

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