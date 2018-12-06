В преддверии Нового года севастопольский КИЦ предлагает праздничную развлекательную программу и спектакли

«Чудо-Юдо и все, все, все!»

В дни новогодних праздников жителей и гостей Севастополя ожидает музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо и все, все, все!», созданная по мотивам известных и любимых русских сказок.

Динамичный сюжет сказки, полный интриги и приключений, переносит зрителей то в царство Еремея, то в подводную вотчину, где правит Чудо – Юдо.

Эта постановка — настоящее буйство фантазии, где драматургическую основу сюжета, великолепную музыку дополняют зрелищные декорации. В спектакле много чудес и превращений — ведь это же сказка! Постановка изобилует причудливой игрой света и видеоэффектами.

Музыкальный спектакль «Чудо-Юдо и все, все, все!» понравится и детям, и взрослым. Юный зритель погрузится в атмосферу волшебства и чудесных превращений, а старшее поколение оценит изобретательные декорации, удивительные костюмы и, конечно, оригинальную постановку.



Декабрь

29, 30 в 12.00

Январь

2, 6, 7 в 12.00



*Перед представлением — развлекательная игровая программа в фойе с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, танцы, конкурсы!

Возраст 3+

Билеты: 200-350 руб.

Коллективные заявки по тел. +7 (8692) 41-12-09

«Минитопия»

Минитопия — сказочный мир с приключениями и чудесами. Место, где живут добрые маленькие человечки — минитопы, от которых зависит смена времен года и гармония во всем мире, ведь они охраняют Древо Жизни. Но на их пути встречаются злые и коварные чваки, которые хотят погубить Древо. Минитопы вступают в борьбу с злыми чарами и… А финал этой удивительной и трогательной истории вы узнаете, посетив волшебный дворец КИЦ 14 декабря в 17.00.

Авторский спектакль представляет режиссер-постановщик, руководитель театральной студии «А-ФИШкА» – Светлана Городничева. В спектакле оригинальный сюжет, музыка и песни, а также красочные декорации, костюмы и прекрасное настроение.

Стоимость билета 150 руб.

Касса 41-12-09

КИЦ, ул. П. Корчагина, 1

«Тайна заколдованного царевича»

Этой зимой севастопольский Культурно-информационный центр приглашает детей и их родителей принять участие в невероятных превращениях и чудесах. Интригующий сюжет, масса приключений, удивительная музыка и декорации, уникальные костюмы — всё это вмещает в себя загадочная — быль иль небыль?

Кто знает, может во время путешествия по дальним странам, именно ты – поможешь героям в борьбе с колдовскими чарами, именно ты – разгадаешь главную тайну царевича?





Декабрь

23, 24 в 12.00

25 – 28 в 10.00 и 12.00

Январь

3 – 5 в 12.00



Перед представлением — развлекательная игровая программа. В фойе с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, танцы, конкурсы.



Возраст 3+

Билеты: 200-350 руб.

Касса +7 (8692) 41-12-09