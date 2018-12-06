В преддверии Нового года севастопольский КИЦ предлагает праздничную развлекательную программу и спектакли

«Чудо-Юдо и все, все, все!»
В дни новогодних праздников жителей и гостей Севастополя ожидает музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо и все, все, все!», созданная по мотивам известных и любимых русских сказок.
Динамичный сюжет сказки, полный интриги и приключений, переносит зрителей то в царство Еремея, то в подводную вотчину, где правит Чудо – Юдо.
Эта постановка — настоящее буйство фантазии, где драматургическую основу сюжета, великолепную музыку дополняют зрелищные декорации. В спектакле много чудес и превращений — ведь это же сказка! Постановка изобилует причудливой игрой света и видеоэффектами.
Музыкальный спектакль «Чудо-Юдо и все, все, все!» понравится и детям, и взрослым. Юный зритель погрузится в атмосферу волшебства и чудесных превращений, а старшее поколение оценит изобретательные декорации, удивительные костюмы и, конечно, оригинальную постановку.
Декабрь
29, 30 в 12.00
Январь
2, 6, 7 в 12.00
*Перед представлением — развлекательная игровая программа в фойе с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, танцы, конкурсы!
Возраст 3+
Билеты: 200-350 руб.
Коллективные заявки по тел. +7 (8692) 41-12-09
«Минитопия»
Минитопия — сказочный мир с приключениями и чудесами. Место, где живут добрые маленькие человечки — минитопы, от которых зависит смена времен года и гармония во всем мире, ведь они охраняют Древо Жизни. Но на их пути встречаются злые и коварные чваки, которые хотят погубить Древо. Минитопы вступают в борьбу с злыми чарами и… А финал этой удивительной и трогательной истории вы узнаете, посетив волшебный дворец КИЦ 14 декабря в 17.00.
Авторский спектакль представляет режиссер-постановщик, руководитель театральной студии «А-ФИШкА» – Светлана Городничева. В спектакле оригинальный сюжет, музыка и песни, а также красочные декорации, костюмы и прекрасное настроение.
Стоимость билета 150 руб.
Касса 41-12-09
КИЦ, ул. П. Корчагина, 1
«Тайна заколдованного царевича»
Этой зимой севастопольский Культурно-информационный центр приглашает детей и их родителей принять участие в невероятных превращениях и чудесах. Интригующий сюжет, масса приключений, удивительная музыка и декорации, уникальные костюмы — всё это вмещает в себя загадочная — быль иль небыль?
Кто знает, может во время путешествия по дальним странам, именно ты – поможешь героям в борьбе с колдовскими чарами, именно ты – разгадаешь главную тайну царевича?
Декабрь
23, 24 в 12.00
25 – 28 в 10.00 и 12.00
Январь
3 – 5 в 12.00
Перед представлением — развлекательная игровая программа. В фойе с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, танцы, конкурсы.
Возраст 3+
Билеты: 200-350 руб.
Касса +7 (8692) 41-12-09