«Гайдар шагает впереди» – литературная встреча в читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра

23 января 2019     135
«Гайдар шагает впереди» - литературная встреча в читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра

22 января в читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра состоялась литературная встреча «Гайдар шагает впереди». Она была приурочена к 115-летию со дня рождения писателя Аркадия Петровича  Гайдара, автора  произведений для детей и юношества: «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Горячий камень», «Военная тайна» и многих других.

«Гайдар – литературный псевдоним  писателя  Аркадия Петровича Голикова.  За 15 лет своей литературной  деятельности А.П. Гайдар создал более двадцати произведений для детей. Каждая  его книга  знакомит юного читателя с важнейшими историческими событиями в жизни нашей Родины. Он стремился своими книгами помочь ребятам стать отважными, стойкими защитниками Родины. Его повесть «Чук и Гек» для самых маленьких читателей заканчивается такими замечательными словами:  «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной». Сегодня мы перелистаем страницы удивительных гайдаровских книг»,- рассказала ведущая Марина Сидорец.

Вниманию читателей, учащихся 4-х  классов школы №49,  была представлена мультимедийная презентация. В ходе которой  ребята ознакомились  с интересными фактами биографии  писателя — воина, который прожил короткую, но яркую жизнь, его  литературным наследием.  Рассказ ведущей сопровождался презентацией «Герои гайдаровских книг на экране». Ребята  посмотрели фрагменты мультипликационного фильма «Сказка о военной тайне, о Мальчише – Кибальчише и его твердом слове», художественных фильмов «Чук и Гек», «Тимур и его команда».

А.П. Гайдар начал свою жизнь солдатом и погиб как солдат 6 октября 1941 году, защищая Отчизну. Вечно живым памятником для него стали его книги, которыми он сумел сказать маленьким читателям о самом главном:  о дружбе,  об ответственности за свои поступки, о долге и самоотверженной любви к Родине. «Мы вспомнили сегодня не все произведения писателя, но, надеемся, что наша встреча дала толчок для того, чтобы вы взяли книги А.П.Гайдара в  библиотеке  и вновь перечитали его рассказы «, — завершая встречу, отметила М.Сидорец.

 
Ирина Яворская
Фото Натальи Чёрной

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