«Гайдар шагает впереди» – литературная встреча в читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра

22 января в читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра состоялась литературная встреча «Гайдар шагает впереди». Она была приурочена к 115-летию со дня рождения писателя Аркадия Петровича Гайдара, автора произведений для детей и юношества: «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Горячий камень», «Военная тайна» и многих других.

«Гайдар – литературный псевдоним писателя Аркадия Петровича Голикова. За 15 лет своей литературной деятельности А.П. Гайдар создал более двадцати произведений для детей. Каждая его книга знакомит юного читателя с важнейшими историческими событиями в жизни нашей Родины. Он стремился своими книгами помочь ребятам стать отважными, стойкими защитниками Родины. Его повесть «Чук и Гек» для самых маленьких читателей заканчивается такими замечательными словами: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной». Сегодня мы перелистаем страницы удивительных гайдаровских книг»,- рассказала ведущая Марина Сидорец.

Вниманию читателей, учащихся 4-х классов школы №49, была представлена мультимедийная презентация. В ходе которой ребята ознакомились с интересными фактами биографии писателя — воина, который прожил короткую, но яркую жизнь, его литературным наследием. Рассказ ведущей сопровождался презентацией «Герои гайдаровских книг на экране». Ребята посмотрели фрагменты мультипликационного фильма «Сказка о военной тайне, о Мальчише – Кибальчише и его твердом слове», художественных фильмов «Чук и Гек», «Тимур и его команда».

А.П. Гайдар начал свою жизнь солдатом и погиб как солдат 6 октября 1941 году, защищая Отчизну. Вечно живым памятником для него стали его книги, которыми он сумел сказать маленьким читателям о самом главном: о дружбе, об ответственности за свои поступки, о долге и самоотверженной любви к Родине. «Мы вспомнили сегодня не все произведения писателя, но, надеемся, что наша встреча дала толчок для того, чтобы вы взяли книги А.П.Гайдара в библиотеке и вновь перечитали его рассказы «, — завершая встречу, отметила М.Сидорец.



Ирина Яворская

Фото Натальи Чёрной