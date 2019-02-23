Рассекречены данные о крепости «Брест-Литовск»

В оргкомитет премии «Хрустальный компас» представлено издание «Атлас крепости Брест-Литовск Том 3» от коллег из республики Беларусь. В основу книги легли материалы под грифом «секретно».

Три года белорусские, российские и европейские специалисты собирали уникальные материалы и писали ранее неизвестную историю строительства крепости в период с 1876 по 1915 гг.

Брестская крепость – одна из крупнейших бастионных крепостей Российской Империи, которая представляет наследие русских крепостей за рубежом. Несмотря на всемирную славу, Брестская крепость пока остается одним из малоизученных объектов культурно-исторического наследия. Авторы постарались максимально доступно рассказать об этом легендарном укреплении.

«Особую ценность представляет обширный картографический материал – генеральные планы крепости и чертежи отдельных укреплений, большинство которых публикуются впервые»,– отметили составители.

В основу книги легли материалы из военных архивов Москвы и Санкт-Петербурга, биографии людей, так или иначе связанных со строительством и вооружением сложных оборонительных сооружений. Использованы так же документы из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов северной столицы, Национальной библиотеки Польши и Главного Управления мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Карты, чертежи, полсотни исторических снимков со стратегическими объектами крепости и более 60-ти современных фотографий представляют собой уникальный сборник, как говорят эксперты.

«Это первое научное издание по истории крепости, которое будет полезно не только историкам и краеведам, обычные горожане и туристы смогут узнать о мемориале и об истории много нового», – считает доктор исторических наук Сергей Пивоварчик.

Заявочная кампания на соискание национальной премии «Хрустальный компас» прошла уже в седьмой раз. Традиционно в апреле оргкомитет объявит тройки финалистов, все они получают приглашение на торжественную церемонию вручения премии, где будут названы имена победителей. Церемония вручения «географического Оскара», на которой авторы лучших инициатив получат статуэтки из хрусталя и серебра, пройдет в мае 2019 года.



Справка:

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия нашей страны, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях.

За время проведения Премии на соискание «Хрустального компаса» поступил 1531 проект из 35 стран мира и 84 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,6 млн человек.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».