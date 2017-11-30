Декада памяти в музее им. М.П. Крошицкого

31 октября 2017     258
Декада памяти в музее им. М.П. Крошицкого

С 4 по 17 ноября Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) проводит цикл литературно-музыкальных вечеров «Декада памяти», приуроченный к 90-й годовщине со дня основания Севастопольской картинной галереи.

Программа мероприятий:

4 ноября
Художественный музей присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства
Вход свободный с 18.00 до 21.30

5 ноября
11.00 Лекция из цикла «Музеи мира»
Читает: Людмила Смирнова – заместитель директора по науке
Вход свободный с 10.00 до 13.00

15.00 “Regalo Italiano – Подарок из Италии”
Концерт итальянской музыки Ренессанса и Барокко Крымской Академии старинной музыки (Симферополь)
Исполнители: Марианна Черкасова (клавесин), Милана Черкасова (блок-флейта), Елена Проскурняк (блок-флейта), Екатерина Терентьева (сопрано)

6 ноября
15.00 – День рождения музея
«Основание Севастопольской картинной галереи. Героическое спасение коллекции М.П.Крошицким.
Жизнь продолжается …»
Читает: Наталья Бендюкова – заместитель директора по выставочной работе

15.30 – «Крылья и свет души»
Музыкально-поэтическая композиция
Исполнители: Анастасия Винокурова (автор стихов),
Татьяна Щериля (фортепиано)

9 ноября
17.00 – Вечер скрипичной музыки
Исполнители: Джамиля Шайхатарова (скрипка), Екатерина Семененко (фортепиано)

10 ноября
17.00 – Петр Ильич Чайковский «Времена года»
Вечер фортепианной музыки. Исполнитель: заслуженная артистка Украины Елена Рязанова (фортепиано)

11 ноября
15.00 – «Viva Belcanto»
Оперная музыка Дж. Россини, В. Беллини. Исполнители: лауреат международных конкурсов оперных певцов
(Милан, Алькомо – Италия) Жанна Смолего (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов Марина Котова (сопрано), лауреат международных конкурсов (Гран-При конкурса «Бархатные сезоны» – Крым) Владимир Котов (фортепиано)

12 ноября
15.00 – «Волшебной скрипки звуки … »
Музыкальный вечер ансамбля скрипачей «Вдохновение» СЦКиИ. Исполнители: лауреат международных конкурсов Анна Качалова (сопрано), заслуженная артистка Крыма и Украины Виктория Накорнеева (меццо-сопрано), заслуженный работник культуры Крыма Татьяна Клюшниченко (фортепиано), художественный руководитель – Галина Бровченко

13 ноября
17.00 – «Мы песен не любимых не поем!»
Вечер бардовской песни
Исполнители: Сергей Шишкин (гитара),
Дмитрий Футерман (губная гармошка)

15 ноября
17.00 – «Осенний калейдоскоп»
Концерт авторских вокальных и фортепианных сочинений Исполнители: лауреат международных конкурсов
Тарас Калько (баритон), лауреат международных конкурсов Татьяна Великодворская (композитор и концертмейстер)

16 ноября
17.00 – «Как будто вновь я вместе с ними стою на огненной
черте …» – песни военных лет. Исполнители: лауреат международных конкурсов Михаил Игнатов (баритон), заслуженная артистка Украины Елена Рязанова (фортепиано), заслуженная артистка Украины Татьяна Маркина (художественное слово)

17 ноября
17.00 – «Созвучие души и струн»
Концерт классической скрипичной музыки.
Исполнители: Светлана Рубина (скрипка),Ольга Рубина (фортепиано)
Посвящается 123-й годовщине со дня рождения директора музея Михаила Павловича Крошицкого, спасшего коллекцию СХМ в годы Великой Отечественной войны

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