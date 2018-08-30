День знаний на летней площадке ресторана «Кот в матроске»

1 и 2 сентября на летней площадке ресторана домашней кухни «Кот в матроске» (Нахимова, 5) пройдет большой семейный праздник, приуроченный ко Дню знаний.

День Знаний должен быть ярким, красочным, незабываемым. И очень хорошо, если он превратится в семейный праздник, который дети и родители проведут вместе.

На нашем празднике 1 и 2 сентября мы хотим зарядить положительной энергией детей и их родителей, чтобы весь будущий год одни с удовольствием грызли гранит науки, а другие – с радостью помогали справляться с «домашкой». Мы хотим показать севастопольским семьям, как можно весело и полезно проводить время всем вместе. Раскроем секреты эффективного воспитания и достижения общих целей и желаний.

Наш проект направлен на сплочение семейных отношений, ограждение наших детей от отрицательного влияния интернета и чрезмерного пристрастия к компьютерным играм, которые в последствие перерастают в компьютерную зависимость.

На Большом семейном празднике весь день будет работать творческая зона, где Центр Творческих Индустрий «РАМА» проведет мастер-класс по живописи. Также в программе мероприятия – аквагрим, рисование цветным песком, поделки из фетра, бисероплетение, пальчиковый театр, ярмарка от Севастопольских рукодельниц. А еще гости праздника смогут принять участие в многочисленных конкурсах и розыгрышах, семейных эстафетах и познавательных играх.

Организаторы: Event-агентство «Дари праздник», Центр творческих индустрий РАМА, Натали Mailis, ресторан домашней кухни «Кот в матроске».



Место: летняя площадка ресторана «Кот в матроске», пр. Нахимова, 5

Дата и время: 1, 2 сентября с 12:00 до 19:00

Вопросы по телефону: +7(916)341-13-91, Татьяна (координатор фестивальных проектов ЦТИ «РАМА»)