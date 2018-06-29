Музей героической обороны и освобождения Севастополя отметит День партизан и подпольщиков

29 июня 2018 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит торжественные мероприятия, посвященные памятной дате России – Дню партизан и подпольщиков.

В этот день мы чествуем всех, кто явился примером мужества и героизма, самоотверженной борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Кто в тылу врага вел свою войну за свободу Родины, приближая Великую Победу. Эти героические люди навсегда останутся в памяти и истории нашей страны.

На кладбище Коммунаров у памятника борцам подполья пройдет митинг-реквием, в котором примут участие севастопольские партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Музей представит выставку «Борцы подполья», рассказывающую о жизненном пути некоторых участников севастопольского подполья – рабочих Морского порта и железнодорожной станции, узников лагерей военнопленных, медицинских работников и жителей города.

Начало мероприятия в 10:00



В Доме-музее севастопольского подполья состоится торжественный прием ветеранов и родственников членов подпольной организации.

Начало мероприятия в 11.30

Место проведения: Дом-музей севастопольского подполья по ул. Ревякина, 46