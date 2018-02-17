Всемирный день экскурсоводов в Херсонесе

19 февраля в 14:00 в Государственном музее-заповеднике “Херсонес Таврический” начнутся праздничные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню экскурсоводов.

На территории Херсонесского музея соберутся экскурсоводы и руководители туристических фирм города Севастополя. Для гостей будет проведена экскурсия по Античной экспозиции, затем состоится торжественное открытие стендовой выставки “Советский туристический плакат” из коллекции туристической фирмы “Кандагар” и Галерии “Арт-Бульвар”.

В завершение мероприятия в Зале временных выставок здания Византийской экспозиции экскурсоводов будут поздравлять представители Правительства города Севастополя и руководства музея-заповедника “Херсонес Таврический”, а также юные артисты.