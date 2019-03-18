Диалоги об искусстве на кофейной гуще: В пространстве арт-отеля «Украина» открылся сезон обновленных творческих встреч

В уютном пространстве арт-отеля «Украина» открылся сезон обновленных творческих встреч. Новый севастопольский арт-проект получил название «Прекрасен наш союз». Встречи предполагают беседы об искусстве, презентации современного художественного творчества и чтение стихов. Разговор об искусстве в арт-буфете, расположенном в холле гостиницы, протекает в непринуждённой атмосфере за чашечкой кофе.

12 марта состоялась первая встреча «прекрасного союза». Художник и поэт Геннадий Якшин представил на суд творческой общественности свою композицию «Железный занавес». Геннадий Иванович поведал участникам вечера историю произведения. Оказалось, что материал для создания необычной картины художник собрал на одном из диких пляжей севастопольского побережья. Концептуально и художественно осмысленный «забор» вызвал волну нескучной дискуссии, которая плавно была дополнена авторскими комментариями Якшина.

Актёр театра имени Луначарского Сергей Санаев вдохновенно прочитал отрывок из художественной прозы. Энергетический посыл Сергея Викторовича произвёл сильное впечатление на гостей арт-буфета. По словам поэта Джона Барулина, возникло ощущение, «что на мгновенье отключили всё: свет, дыхание, подачу воздуха, биение сердец, а потом включили на полную мощность. Это было нечто. Мы сидели и переглядывались, словно заново родившиеся».

На личной странице в соцсети Джон отметил (орфография и пунктуация сохранены):

«Я подумал вот о чём — У меня есть мечта! Я хочу, чтобы подобные монологи услышало, как можно больше людей! И в одночасье мир станет лучше. Пусть на миллиметр, но лучше. Причём, весь мир сразу. Спасибо, брат, в очередной раз ты меня едва не свёл в мир иной от переполнивших меня чувств. «Как жаль, что вас там не было» – сказал бы Рождер Уотерс на моём месте…»

После выступления Сергея Санаева свои новые стихи представили севастопольские поэтессы Ирина Никитина, Светлана Закирьянова и Юлия Ломовских.

Во время встречи обсудили свежий выпуск литературного альманаха «ЛитКрым», который недавно был издан в Волгограде. В книге представлены произведения современных российских поэтов и писателей. Некоторые из авторов «ЛитКрыма» активно участвуют в творческой жизни Севастополя. В кульминации вечера поэт Джон Барулин прочитал несколько своих стихотворений из книги «Под руку с Богом». А автор материала познакомил гостей арт-буфета с поэзией Ивана Жданова.

Художественно-поэтические вечера в арт-буфете будут проходить каждый вторник, в 18-00. Ближайшая встреча состоится 19 марта. Приходите послушать стихи и побеседовать об искусстве за чашкой кофе. Вход свободный.



Тихон Синицын